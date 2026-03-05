Casting-Gerüchte zum neuen Herr der Ringe-Film: Diese 2 neuen Figuren soll es in Mittelerde geben

Der neue Herr der Ringe-Film The Hunt for Gollum steckt mitten im Casting-Prozess. Durch das angeblich durchgesickerte Gesuch wurden unter anderem zwei neue Figuren bekannt, die Mittelerde bewohnen sollen.

Ein brandneuer Herr der Ringe-Film ist in Arbeit. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum spielt während Die Gefährten, genauer gesagt zwischen Bilbos Geburtstag und Frodos Reiseantritt. Die Suche nach Gollum wird in diesem Fall von Sméagol-Darsteller Andy Serkis höchstpersönlich in Angriff genommen und wird neben Ian McKellen als Gandalf auch brandneue Charaktere beinhalten. Zwei davon wurden nun grob durch den Casting-Call beschrieben.

Der Herr der Ringe-Film The Hunt for Gollum sucht 2 Frauenfiguren und neuen Aragorn

Laut Knight Media liest sich der durchgesickerte Casting-Aufruf für die nächst Reise nach Mittelerde folgendermaßen:

Weibliche Hauptrolle: 30er, weiblich, weiß

Weibliche Nebenrolle: 50er, weiblich, weiß

Um welche Figuren aus dem umfangreichen Legendarium von J.R.R. Tolkien es sich dabei handeln könnte, wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Ausgeschlossen werden lediglich bereits etablierte Charaktere wie Galadriel oder Tauriel, deren Darstellerinnen Cate Blanchett und Evangeline Lilly noch zurückkehren könnten. Eine junge Arwen (ursprünglich Liv Tyler) halten einige aber für möglich. Behaltet aber im Hinterkopf: Hierbei handelt es sich um ein Gerücht und keine offiziellen Angaben.

Darüber hinaus soll der Casting-Call offenbaren, dass ein neuer Schauspieler um die 30 für die Rolle des Aragorn gesucht wird. Schauspieler Viggo Mortensen, der die Rolle vor 25 Jahren mit Bravour meisterte, wird demnach nicht zurückkehren.

Gedreht wird The Hunt for Gollum ab Mai dieses Jahres unter der Fahne von Warner Bros. in Neuseeland, wo auch schon die Original-Trilogie und die Hobbit-Filme entstanden.

Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was den Film angeht, empfehlen wir euch unseren ständig aktualisierten Alleswisser-Artikel zum Gollum-Film.

Wann kommt The Hunt for Gollum ins Kino?

Nach den diesjährigen Dreharbeiten beginnt der für Fantasy-Blockbuster aufwendige Prozess der Postproduktion. Deshalb liegt der Kinostart von The Hunt for Gollum in der relativ weit entfernten Zukunft und wurde für Dezember 2027 angesetzt.