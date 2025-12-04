Casting-Hammer für The Batman 2: Scarlett Johansson soll neben Robert Pattinson mitspielen

Es sieht so aus, als könnte Marvel-Star Scarlett Johansson bald dem Ruf des Bat-Signals folgen und zum Cast der heiß erwarteten Fortsetzung The Batman 2 stoßen.

Mit The Batman schenkte Matt Reeves den DC-Fans 2022 einen neuen Bruce Wayne in Gestalt von Robert Pattinson. Der düstere Neustart kam gut an und nun warten alle gespannt auf The Batman 2. Zur Besetzung des Sequels will jetzt niemand Geringeres als Marvels Black Widow-Darstellerin Scarlett Johansson stoßen.

Scarlett Johansson in Gotham: Der Marvel-Star fasst The Batman 2 ins Auge

Wie Deadline berichtet, befindet Scarlett Johansson sich in Verhandlungen, um eine neue Rolle im 2027 erscheinenden Film The Batman 2 von Matt Reeves zu übernehmen. Der Deal soll kurz vor seinem Abschluss stehen, aber noch nicht in trockenen Tüchern sein. Voraussetzung ist, dass die Schauspielerin nächstes Jahr genug Platz in ihrem geschäftigen Drehplan (u.a. für Mike Flanagans The Exorcist) hat, um dem Fledermaus-Rächer ihre Zeit zu schenken.



Lost in Translation- und Her-Darstellerin Scarlett Johansson ist längst nicht nur Avengers-Mitglied Natasha Romanoff aka Black Widow. Der gefragte Star führte erst dieses Jahr den neusten Dino-Blockbuster Jurassic World 4: Die Wiedergeburt an, schaute bei Wes Andersons Der Phönizische Meisterstreich vorbei und bestritt mit Eleanor the Great ihr Regiedebüt.



Welche Rolle Scarlett Johansson in The Batman 2 spielen könnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Abseits von Zoë Kravitz' in Teil 1 eingeführter Catwoman wären mehrere Comic-Heldinnen oder -Schurkinnen noch möglich. Nachdem DC The Batman abseits des neuen DCU-Batmans positioniert hatte, sind alle Karten für Rollen wie Poison Ivy, Talia al Ghul oder Barbara Gordon/Batgirl wieder auf dem Tisch. Oder wird sie eine neue Harley Quinn zu Barry Keoghans Joker?

Möglich ist sogar, dass Scarlett Johansson am Ende Batmans neue Gegenspielerin wird, nachdem Matt Reeves zu seinem neuen Bösewicht zuletzt andeutete: "das wurde noch nie zuvor in einem Film gemacht"?

Wann startet The Batman 2?

Die gefeierte Spin-off-Serie The Penguin führte letztes Jahr bereits den düster-realistischen Ansatz der neuen Batman-Saga von Matt Reeves erfolgreich weiter. Auf den Kinostart von The Batman 2 müssen wir hingegen noch etwas warten: Erst am 1. Oktober 2027 soll der neue Film ins Kino kommen, also in knapp zwei Jahren. Die Dreharbeiten beginnen nächstes Jahr.