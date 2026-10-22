Casting-Sensation ist offiziell: Emilio Sakraya spielt wirklich die Hauptrolle in dem Fantasy-Epos Fourth Wing

Bereits vor ein paar Tagen wurde der hiesige Shooting-Star Emilio Sakraya mit der heiß erwarteten Verfilmung von Fourth Wing in Verbindung gebracht. Jetzt macht Amazon das Casting amtlich.

Ein deutscher Schauspieler führt eine der größten Amazon-Serien der nächsten Jahre an: Emilio Sakraya übernimmt die männliche Hauptrolle in Fourth Wing, der Verfilmung der gleichnamigen Fantasy-Reihe aus der Feder von Rebecca Yarros. Und Sakraya ist nicht allein: Auch das Casting von Esther McGregor wurde offiziell bestätigt.

Emilio Sakraya und Esther McGregor in Fourth Wing

Bis vor wenigen Stunden waren es noch Gerüchte. Nun hat Amazon auf seinen Social-Media-Kanälen eine klare Ansage zur Besetzung der Fourth Wing-Serie gemacht:

Es ist offiziell. Unsere Blitzschwingerin und unser Flügelführer sind bereit zum Flug. Esther McGregor ist unsere Violet und Emilio Sakraya ist unser Xaden.

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Bereits seit Oktober 2023 wissen wir, dass sich bei Amazon MGM Studios eine Fourth Wing-Serie in Entwicklung befindet. Mit dem Casting der beiden Hauptfiguren hat das Projekt nun seinen bislang größten Sprung gemacht. Langsam, aber sicher geht es in die heiße Phase, und die Dreharbeiten können beginnen.

Mehr zu den Fourth Wing-Stars:

Erzählt wird die Geschichte der 20-jährigen Generalstochter Violet Sorrengail (Esther McGregor), die von ihrer Mutter an das Basgiath War College geschickt wird. Dort soll sie zur Drachenreiterin ausgebildet werden – ein gefährliches Studium, das nur die Hälfte der Teilnehmenden überlebt. Doch nicht nur Leid und Schmerz warten auf Violet.

In den Hallen und Gängen von Basgiath lernt sie den furchtlosen Drachenreiter Xaden Riorson kennen, der ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Macht euch auf jede Menge Fantasy-Action und große Gefühle gefasst. Fourth Wing kreuzt Harry Potter mit Game of Thrones und könnte nebenbei das nächste Twilight werden.

Wann startet die Fourth Wing-Serie bei Amazon Prime?

Wie bereits erwähnt, dürfte der Drehbeginn nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen. Es ist davon auszugehen, dass die Produktion der 1. Staffel von Fourth Wing das ganze nächste Jahr in Anspruch nimmt. Ein Start bei Amazon Prime ist somit frühestens 2028 zu erwarten. Als Showrunnerin fungiert Meredith Averill. Rebecca Yarros ist als Produzentin involviert und Westworld-Veteranin Lisa Joy inszeniert die Pilotfolge.