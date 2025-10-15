Channing Tatum verletzte sich völlig nackt (!) beim Dreh mit Game of Thrones-Star Peter Dinklage

Bei den Dreharbeiten zu Roofman hat sich Hauptdarsteller Channing Tatum verletzt. Besonders delikat war das, weil er in dieser Szene komplett nackt war.

Channing Tatum, Peter Dinklage und Kirsten Dunst spielen in Roofman mit und die Dreharbeiten zu dem Film müssen wirklich höchst amüsant gewesen sein. Unter anderem, weil Channing Tatum in einer langen Szene völlig nackt vor Peter Dinklage flieht – wobei er sich dann zu allem Übel auch noch verletzt hat.

Channing Tatum und Peter Dinklage sind sich beim Dreh zu Roofman das erste Mal begegnet, als Channing Tatum komplett nackt war

Der Hochstapler - Roofman (wie der Film in ganzer Länge auf Deutsch heißt) startet in einem Monat im Kino. Er beruht auf wahren Begebenheiten und dreht sich um den titelgebenden Roofman, der diesen Namen von der Presse verpasst bekommen hat, weil er vom Dach aus in diverse McDonald's-Filialen eingestiegen ist.

Während er auf der Flucht ist, hat sich der Roofman (Channing Tatum) in einem Toys'R Us einquartiert. Als er nach Feierabend heimlich dort duscht, wird er vom Store Manager (Peter Dinklage) erwischt. Er flieht in Richtung seines Versteckes und das Unheil nimmt seinen Lauf. Weil er gerade eben noch unter der Dusche stand, rennt er komplett nackig durch den halben Laden.

Die Dreharbeiten zu dieser Szene waren wohl äußerst ungewöhnlich, wie die Beteiligten gegenüber Entertainment Weekly berichten. Zum Einen deshalb, weil Channing Tatum sich beim Dreh leider verletzt hat. Der Schauspieler gibt zu Protokoll:

Ich meine, es war nicht besonders toll, weil ich splitternackt war, ich konnte also keine Pads oder irgendetwas tragen. Ich war also feucht und seifig und es war einfach eine chaotische Szene. Ich habe mich tatsächlich sogar verletzt, als ich auf das Fahrrad-Regal gesprungen bin. Dann musste ich noch einen witzigen Sprung in mein kleines Versteck machen. Ich habe es nicht über die Kante des Verstecks geschafft und mir das Bein aufgeschlagen. Ich habe immer noch eine Narbe davon an meinem Bein. Wir mussten es einfach zusammenkleben und weitermachen.

Am Denkwürdigsten an diesem Dreh war aber nicht einmal die Verletzung. Sondern stattdessen vielmehr eben die Tatsache, dass er die ganze Zeit komplett nackt war und das eine gewisse Herausforderung darstellt. Immerhin sollten seine Genitalien im Idealfall nicht andauernd zu sehen sein.

Ich denke, was mir am besten in Erinnerung ist, ist dass ich mich an Derek [Cianfrance, den Regisseur] gewendet und gefragt habe: 'Wie drehen wir das? Weil man aus jeder Perspektive ja Sachen sehen wird'.

Der Regisseur habe darauf entgegnet, dass sie sich etwas deswegen überlegen würden. So richtig überzeugen konnte er Channing Tatum damit aber wohl nicht, zumindest nicht auf Anhieb:

Was heißt 'etwas überlegen?' Weil du direkt hinter mir bist, wenn ich auf dieses Ding springe. Man wird direkt in den Lauf schauen.

Letzten Endes sei er sich immer noch nicht ganz sicher, wie die Angelegenheit geregelt worden ist. Wahrscheinlich habe man einfach einige Dinge "übermalt", wie der Schauspieler sagt.

Besonders amüsant wirkt aber auch, was der Regisseur zum ersten Treffen zwischen Peter Dinklage und Channing Tatum zu berichten hat. Er habe Ersteren zuerst gefragt, ob er damit d'accord sei, Channing Tatum splitterfasernackt zu sehen. Danach habe sich dann Folgendes zugetragen:

Der Moment, in dem Peter aus dem Pausenraum kommt und Channing sieht – das erste Mal, dass Peter Channing Tatum überhaupt im echten Leben gesehen hat – war es das volle Programm. So wurden sie einander vorgestellt. Ich denke, sie haben jetzt eine Verbindung. Ich denke, ihre Verbindung wurde im Feuer geschmiedet.

Wann startet Der Hochstapler - Roofman in Deutschland im Kino?

Wenn ihr euch das Ergebnis dieser absolut turbulent klingenden Dreharbeiten im Kino ansehen wollt, habt ihr schon bald die Gelegenheit dazu. Am 27. November 2025 ist es soweit, dann startet Roofman auch bei uns auf der großen Leinwand. Neben Kirsten Dunst, Peter Dinklage und Channing Tatum wirkt unter anderem auch Juno Temple daran mit.