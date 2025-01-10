"Ich kann nicht gehen. Ich kann mich nicht auf die Toilette setzen": Apex-Star Charlize Theron ahnte nicht, welche Folgen die Arbeit an Actionfilmen haben würde

Charlize Theron, deren Thriller Apex bei Netflix streamt, hat in einem Interview über die Tücken des Alters gesprochen, die einer Action-Heldin wie ihr besonders zu schaffen machen.

Ob Atomic Blonde, Mad Max: Fury Road oder dem neuen Netflix-Abenteuer-Thriller Apex: Oscar-Preisträgerin Charlize Theron hat sich ein zweites Standbein als Action-Heldin aufgebaut, von dem die Meryl Streeps dieser Welt nur träumen können.

Mit steigendem Alter steht aber auch die Südafrikanerin vor körperlichen Herausforderungen, die sie so vor 23 Jahren noch nicht hatte, als sie sich für Filme wie Monster verwandelte.

Charlize Theron: "Ich wünschte, ich hätte meinen Körper von vor 25 Jahren"

Theron hat im August 2023 ausführlich mit dem Magazin Allure gesprochen und der Welt ein paar einprägsame Zitate hinterlassen, darunter: "Die Leute denken, ich hätte ein Facelifting gehabt. Sie fragen: 'Was hat sie mit ihrem Gesicht gemacht? Ich sage: 'Bitch, ich bin einfach gealtert!'"

Die damals 48-Jährige sprach über die Vorbereitung, die ihr Filmrollen mittlerweile abverlangen. Für ihre Oscar-Rolle in Monster hatte sie 13 Kilo zugenommen und danach keine Probleme gehabt, das Gewicht wieder zu verlieren. Seit ihren 40ern läuft das nicht mehr so einfach. Das betrifft auch Rollen, die intensiven Körpereinsatz verlangen:

Mehr als mein Gesicht wünschte ich mir, ich hätte meinen Körper von vor 25 Jahren, den ich einfach gegen die Wand werfen kann, ohne dass es morgen wehtut.

Theron dreht regelmäßig Actionfilme, hat ihr eigenes Franchise mit The Old Guard 1 und 2 und gehört als Hackerin Cipher zur Stammbesetzung von Fast and Furious. Im letzten Teil Fast X prügelte sie sich beispielsweise in einer Sequenz mit Michelle Rodriguez. Schon die Vorbereitung ist für die Schauspielerin eine Herausforderung:

Wenn ich jetzt drei Tage lang nicht trainiere und wieder ins Fitnessstudio gehe, kann ich nicht laufen. Ich kann mich nicht auf die Toilette setzen.

Mehr Star-Geschichten von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Was macht Apex-Star Charlize Theron als Nächstes?

Vergangenes Jahr kehrte Theron bei Netflix in der Action-Fortsetzung The Old Guard 2 zurück, in der die Oscarpreisträgerin einmal mehr die uralte Superheldin Andromache of Scythia spielt, die mit ihrem Team antiker Krieger:innen in der Gegenwart für Recht und Ordnung sorgt.

Seit vergangenem Freitag streamt der Survival-Thriller Apex bei Netflix und falls ihr noch nicht reingeschaut habt, erfahrt ihr in meinem spoilerfreien Film-Check, warum der Film für ein Wildnis-Abenteuer erstaunlich düster ist.

Das größte Projekt von Theron kommt 2026 aber noch. Sie wird in Christopher Nolans Die Odyssee die Göttin Kalypso spielen, die in der Vorlage von Homer Odysseus auf ihrer Insel festhält. Ob sich Charlize Theron dafür im Fitness-Studio abrackern musste, ist nicht bekannt. Die Odyssee startet jedenfalls am 16. Juli in den deutschen Kinos.