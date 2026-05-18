Charlize Theron hat vor Apex schon 3 andere Netflix-Filme gedreht – zwei davon bieten genauso harte Action

Der Survival-Thriller Apex ist auf Netflix zum großen Hit geworden. Schon zuvor hat Charlize Theron drei Filme für den Streaming-Dienst gedreht. Zwei bieten harte Action mit bekannter Comic-Vorlage.

Vor Apex auf Netflix: Charlize Theron hat Fantasy und Comic-Action gedreht

Charlize Therons Survival-Thriller Apex hat sich auf Netflix zum großen Hit entwickelt , aber die Vorarbeit haben andere Filme geschaffen: Theron und der Streaming-Dienst legten nämlich mit anderen Produktionen schon die Saat einer erfolgreichen Zusammenarbeit. In drei Filmen ist sie alszu sehen.

Zu Therons Netflix-Filmen zählen zunächst die Comic-Adaption The Old Guard und ihr Sequel The Old Guard 2, in der die Schauspielerin die unsterbliche Andy spielt. Sie führt eine Truppe von Söldnern an, deren Wunden sofort regenerieren. Als ihr Geheimnis auffliegt, will sich ein skrupelloser Pharma-Chef (Harry Melling) an ihren Fähigkeiten bereichern. Die beiden Action-Kracher bedienen sich eines ähnlichen Gewaltgrads wie Apex. Sie haben bei Moviepilot eine Bewertung von 6,3 und 4,7.

Schaut hier den Trailer zu The Old Guard:

Staffel 2 Trailer

Darüber hinaus spielte Theron als Schulleiterin Lady Leonora Lesso im Fantasy-Blockbuster The School for Good and Evil mit. Als Vorstand der Schule des Bösen ist sie mit der Ausbildung von Bösewichten und Hexen beauftragt, verbirgt hinter ihrer harten Fassade aber eine komplizierte persönliche Geschichte. Insbesondere Protagonistin Sophie (Sophia Anne Caruso) hat zu Beginn schreckliche Angst vor ihr. Der Film hat bei Moviepilot eine Bewertung von 5,6 Punkten.

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Sowohl The Old Guard 2 als auch The School for Good and Evil könnten fortgesetzt werden, bekommen bisher aber nicht offiziell ein Sequel. Jedenfalls spricht nichts gegen eine weitere künftige Zusammenarbeit zwischen Theron und Netflix. Auch Apex könnte einen zweiten Teil bekommen.

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