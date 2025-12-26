Charlize Theron wird von einem Serienkiller gejagt: Erster Trailer zu neuem Netflix-Thriller entfesselt atemlose Spannung

Thriller-Fans dürfen sich auf einen neuen Film bei Netflix freuen. Der erste Teaser Trailer zu Apex mit Charlize Theron verspricht ein spannungsgeladenes Katz-und-Maus-Spiel.

Nachdem Charlize Theron zuletzt in The Old Guard 2 bei Netflix zu sehen war, kehrt die Schauspielerin schon bald erneut auf eure Streaming-Bildschirme zurück. Wie der erste Trailer zu Apex muss sie sich diesmal mit einem Serienkiller herumschlagen, der sie einmal quer durch den australischen Dschungel jagt.

Seht hier den Teaser Trailer zu Apex:

Apex - Teaser (English) HD

Serienkiller-Thriller mit Charlize Theron und Taron Egerton: Darum geht's in Apex

In Apex schlüpft Charlize Theron in die Rolle der trauernden Sasha, die sich in die Wildnis des australischen Dschungels stürzt. Dort gerät sie in ein perfides Katz-und-Maus-Spiel mit einem Serienkiller, der es auf sie abgesehen hat.

Taron Egerton (Kingsman: The Secret Service) schlüpft in die Rolle von Therons Peininger, während der Cast unter anderem ebenfalls Eric Bana (Untamed) umfasst. Die Regie hat Baltasar Kormákur (Everest) nach einem Drehbuch von Jeremy Robbins übernommen.

Charlize Theron erklärte im Mai 2025 gegenüber Deadline , dass sie sich beim Dreh des Films eine Verletzung zugezogen hatte. So erlitt sie am Set in Australien eine Fraktur in ihrem Zeh:

Gott, ich vermisse die frühen morgen in der Wildniss, Vögel zwitschern und die Blätter rauschen, währen ein Serienkiller auf mich wartet. Es ist wirklich ein Wunder, dass ich heute hier bin. Apex ist erst seit ein paar Wochen abgedreht, also komme ich frisch aus dem Berg. Ich habe immer noch ein bisschen australischen Dreck unter dieser schönen Maniküre, und mein süßer Stiefel versteckt einen gebrochenen Zeh.

Wann kommt Apex mit Charlize Theron zu Netflix?

Apex startet weltweit am 24. April 2026 auf Netflix. Welche Streaming-Filme uns dieses Jahr begeistert haben, hört ihr bis dahin in unserem Podcast:

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.

