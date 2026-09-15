In 35 Ländern Platz 1 bei Netflix: Eure neue Serien-Obsession, die vorher niemand auf dem Schirm hatte

Auf die Spitzenposition der Serien bei Netflix hat sich jetzt eine neue High School-Romanze gesetzt, die wohl nur die wenigsten im Kalender stehen hatten. Auch Sport-Fans kommen hier auf ihre Kosten.

Schule, Sport und Knutschen: Das thematische Dreigestirn von Serienerfolgen wie Finding Her Edge, Off Campus und Heated Rivalry erobert gerade ein weiteres Mal Netflix. Und zwar in Gestalt der Serie Crew Girl: Dort muss eine neue Schülerin in einer männlichen Rudermannschaft bestehen.

Crewgirl rudert an die Spitze: Darum geht's im neuen YA-Hit

Crewgirl dreht sich um die 16-jährige Teagan (Miku Patricia Martineau), die nach einem familiären Skandal die Schule wechseln muss. Aus Kalifornien zieht sie mit ihrer Mutter Ella (Jessica Paré) an die Ostküste.

Schaut hier den Trailer zu Crew Girl Staffel 1:

Teagan, eine begeisterte Ruderin, verliert dabei den Zugang zu ihrer Leidenschaft – insbesondere, da es an ihrer neuen Schule nur eine männliche Rudermannschaft gibt. Kurzerhand tritt sie dem Verein als sogenannter Coxswain bei – als Steuerfrau, die das Boot lenkt und lautstark die Strategie vorgeben muss.

Dabei trifft sie unter anderem auf den arroganten, aber extrem leistungsstarken Mannschaftskapitän Josh (Samuel Braun) und den schweigsamen Außenseiter Cam (Kyle Clark). Schon bald beginnt es zu knistern, was nicht nur Joshs Ex-Freundin und It-Girl Lara (Megan West) argwöhnisch beäugt.

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Crew Girl ist erst am 10. September gestartet und profitierte zuvor von keiner großen PR-Kampagne. Dennoch hat die Young Adult-Serie laut Flixpatrol in aktuell 35 Ländern den ersten Platz erobert. Hinter der Serie stecken die Showrunnerinnen Vivian Lin (Sight Unseen) und Morwyn Brebner (Saving Hope).

So sehen aktuell die Serien-Charts bei Netflix aus (Stand 15. September):

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.