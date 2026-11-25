Eine der besten Mysteryserien der letzten Jahre ist gerade bei Netflix gelandet. Auf Platz 1 steht sie zwar noch nicht, aber die Begeisterung des Publikums wird nicht lange auf sich warten lassen.

Oktober ist zwar vorbei, aber Netflix hat die Grusel-Saison dennoch erneut eingeläutet. Und zwar, indem es drei Staffeln von From ins Programm aufgenommen hat: Die Mystery-Horrorserie spielt in einem Dorf, das man nicht verlassen kann. Und das jede Nacht von alptraumhaften Kreaturen heimgesucht wird.

Mystery-Meisterwerk bei Netflix: From entfesselt langsam einen unfassbaren Grusel

From beginnt mit der Familie von Tabitha und Jim Matthews (Catalina Sandino Moreno und Eion Bailey), die mit ihren Kindern in einer mysteriösen Stadt landen, die sie offenbar nicht verlassen können: Jeder Versuch führt sie wieder zurück. Sie lernen die Bewohner:innen kennen, darunter Anführer und Sheriff Boyd Stevens (Harold Perrineau). Sie teilen dasselbe Schicksal – und versuchen auf unterschiedliche Arten, damit umzugehen.

Doch der wahre Schrecken erfolgt erst nachts: Grauenhafte Gestaltwandler durchstreifen die Stadt auf der Suche nach Opfern und töten alle, die sich nicht mit einem besonderen Talisman schützen können.

Schaut hier den Trailer zu From Staffel 1:

Nach dem Netflix-Start der Serie am 24. November konnte sie bisher noch nicht die Pole Position der Seriencharts erobern, aber das ist vielleicht kein Wunder: Immerhin entfaltet sich der Schrecken der Serie nur nach und nach, aber dafür stetig – und wer einmal angefangen hat, den lässt sie nicht mehr los. Immer wieder kommen neue Wendungen und Enthüllungen ans Tageslicht.

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Dementsprechend hoch fallen die Bewertung der Serie auf Rotten Tomatoes aus: 96 % bekommt From dort von den Kritiker:innen, und für die auf Netflix verfügbaren ersten drei Staffeln fällt der Wert nie unter 90 %. Im Gegenteil: Staffel 3 erntete mit 100 % einen regelrechten Begeisterungssturm. Womöglich wird die Serie den ersten Platz also noch erobern – man muss der Community nur etwas Zeit geben.

So sehen aktuell die Seriencharts auf Netflix aus (Stand 25. November):

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Die 15 Highlights im Dezember umfassen neben der mit Spannung erwarteten Fantasy-Neuverfilmung Harry Potter auch die Netflix-Adaption von Stolz und Vorurteil, das Amazon-Finale von Maxton Hall sowie eine Sci-Fi-Dystopie für Fans tödlicher Spiele à la Squid Game und Hunger Games.