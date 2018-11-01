Der schlichtweg beste Sci-Fi-Film des Jahrtausends wird heute 20 Jahre alt

Children of Men ist ein Meisterwerk des Science-Fiction-Genres und seine Intensität unübertroffen. Heute vor 20 Jahren startete es in den deutschen Kinos und Moviepilot-Redaktionsleiterin Andrea Wöger war dabei.

Hochwertige Science-Fiction-Filme, die sowohl mit ihrer Handlung als auch ihrer Aufmachung überzeugen können, sind rar gesät. Einen Film, der dabei alle anderen in den Schatten stellt, könnt ihr derzeit beim Streaming-Dienst MUBI im Abo sehen. Children of Men wurde nicht nur von der Moviepilot-Redaktion als bester Science-Fiction-Film des 21. Jahrhunderts gekürt, ich bürge persönlich für Alfonso Cuaróns Ausnahmewerk. Vor 20 Jahren saß ich im Kino und habe seitdem nichts Vergleichbares gesehen.

Children of Men hat vor zwei Jahrzehnten unübertroffene Maßstäbe gesetzt

Alfonso Cuaróns Filme von Little Princess über Y Tu Mama Tambien - Lust for Life bis zu Gravity haben etwas Magisches an sich. Er entwirft fremde Welten, traumartige Kulissen und im Falle von Children of Men zieht er uns mit der fantastischen Zusammenarbeit mit seinem Langzeit-Kameramann Emmanuel Lubezki tief ins Geschehen. In dramatischen Plansequenzen tauchen wir in eine Welt ab, die das Schlechteste in Menschen hervorbringt – und letztlich das Beste.



Cuarón schickt uns mitten in einen Kriegsschauplatz und tief in abgeschiedene Wälder. Scheinbar im Vorbeigehen betreibt Children of Men hier mit der Kameraarbeit intensives Worldbuilding.



Denn in Children of Men ist die dystopische Welt eine Hauptdarstellerin. Seit 18 Jahren können Menschen keine Kinder mehr bekommen, was den gesellschaftlichen Kollaps nach sich zieht. Großbritannien wird zum autoritären Polizeistaat, das Geflüchtete massenweisen abweist. Doch auch innerhalb des Vereinigten Königreichs sind Bombenattentate und Plünderungen an der Tagesordnung. Vor diesem Hintergrund wird der resignierte Theo (Clive Owen) von seiner Ex-Frau Julian (Julianne Moore) kontaktiert. Er soll die ganz besondere Geflüchtete Kee (Clare-Hope Ashitey) in Sicherheit bringen.

Vom Sozialdrama über Kriegsfilm bis hin zum Survivalthriller taucht Children of Men in die verschiedensten Genres ein und vermischt sie im besten Sinne. Keine extravagante Idee vom fliegenden Pink Floyd-Schwein bis zum bekifften Michael Caine wirkt dabei fehl am Platz und die Immigrations-Thematik und das Porträt der Zustände des 20 Jahre alten Films sind aktueller denn je.



Der rote Faden – die Unfruchtbarkeit und damit einhergehende Kinderlosigkeit der Menschheit – schürt die Angst vor unserem sang- und klanglosen Untergang. Letztlich geht es um die Kostbarkeit des Lebens und das macht schließlich die besten Science-Fiction-Filme aus.



Die intensivste Kinoerfahrung meines Lebens

Als ich Children of Men vor genau 20 Jahren im Kino gesehen habe, veränderte das mein Verständnis von Filmen. In zarten Jugendjahren lässt man sich bekanntlich zwar leichter beeindrucken, doch auch in all den Sichtungen danach hat der Film nichts von seiner Soghaftigkeit eingebüßt. Direkt von der ersten Szene an, in der uns und Theo ein Café um die Ohren fliegt, bleibt die Anspannung bis zum Schluss aufrecht. Kein Detail dieser bis in die letzten Ecken durchdachten Bilder will verpasst werden.

Die Intensität meiner Kinoerfahrung wurde seitdem nicht übertroffene. Einzelne, für mich ähnlich intensive Filme anderer Genres, wie Nora Fingscheidts Systemsprenger und Martin Scorseses Killers of the Flower Moon konnten sich mit der überwältigenden Mischung von Schrecken und Hoffnung im Kino messen.

Zum Weiterlesen: Auch mein Kollege Patrick war kürzlich im Kino restlos überzeugt

Trotz hervorragender Kritiken und dem unvergleichlichen Schauwert ging Children of Men vor 20 Jahren im Kino unter. Er spielte weltweit nicht einmal sein Produktionsbudget von 76 Millionen US-Dollar wieder ein. Damit reiht er sich neben anderen Sci-Fi-Kultfilmen wie Blade Runner und Donnie Darko ein, die im Kino abgesoffen sind und erst später in den Bestenlisten landeten. Die Geschichte hat Cuarón längst recht gegeben.

Seit 20 Jahren gehe ich also mit der Erwartung ins Kino, dass mich ein Film mit in den Abgrund reißt, um mich am Ende ausgewrungen mit den reinsten Funken Hoffnung, den man spüren kann, aus dem Saal schickt. Kein Wunder, dass seitdem kein Kinoerlebnis mehr heranreichen konnte.

Children of Men streamt im Abo von MUBI.

Dieser Artikel wurde erstmals 2018 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn zum Jubiläum für euch aktualisiert.