Chris Pratts großer Reacher-Ersatz geht heute nach 4 Jahren bei Amazon Prime weiter

Wen das Warten auf die nächste Reacher-Staffel nervt, kann sich ab heute die Zeit mit einem passenden Action-Ersatz bei Amazon Prime vertreiben. In Staffel 2 der Chris Pratt-Serie geht es wieder heftig zur Sache.

Vor vier Jahren ist mit The Terminal List – Die Abschussliste eine Action-Thriller-Serie bei Amazon Prime erschienen, in der Jurassic World-Star Chris Pratt als Ex-Navy-SEAL auf eine riesige Verschwörung stößt. Die Genre-Produktion hat sich als kurzweilige Alternative für alle Fans von Serien wie Reacher entpuppt.

Am heutigen Mittwoch, den 21. Oktober 2026, hat Prime alle Folgen der 2. Staffel The Terminal List veröffentlicht. Darin gerät Pratts Hauptfigur wieder in einen Strudel aus Verschwörungen und finsteren Machenschaften.

Knallharte Chris Pratt-Action bei Amazon Prime ist zurück: Darum geht es in The Terminal List Staffel 2

In Staffel 1 ist Pratts James Reece mit seiner Einheit während eines Einsatzes in einen Hinterhalt geraten, wodurch fast sein gesamtes Team ums Leben gekommen ist. Zurück in Amerika ist er dann auf eine Verschwörung gestoßen, die ihn in höchste Regierungskreise geführt hat.

In Staffel 2, die ebenso wie der Vorgänger auf Buchvorlagen von Autor Jack Carr basiert, hat Reece seinen blutigen Rachefeldzug beendet und nach dem Abarbeiten seiner titelgebenden Liste fehlt ihm ein Sinn im Leben. Da kommt es ihm fast schon gelegen, dass er dazu beauftragt wird, einen alten Schützling auszuschalten. Einmal mehr stößt der Supersoldat dabei auf tiefliegende Geheimnisse.



Schaut hier noch den deutschen Trailer zur 2. Staffel The Terminal List:

The Terminal List - S02 Trailer (Deutsch) HD

Die 2. Staffel The Terminal List umfasst insgesamt acht Folgen, die jeweils zwischen 46 und 60 Minuten lang sind. Neben den neuen Episoden und Season 1 könnt ihr bei Prime außerdem eine ganze Prequel-Serie streamen.

The Terminal List: Dark Wolf erzählt die Vorgeschichte von Taylor Kitsch als Ben Edwards, der als Elitesoldat der Navy SEALs bei einem Einsatz einen wichtigen CIA-Informanten tötet und aus dem Dienst entlassen wird. Schließlich wird er von der CIA selbst als verdeckter Agent für eine Sondereinheit angeheuert.

Und falls ihr Reacher-Fans seid und euch schon fragt, wann Staffel 5 zu Prime kommt, dann müsst ihr euch noch eine Weile gedulden. Einen offiziellen Starttermin gibt es derzeit noch nicht, aber die Dreharbeiten laufen schon. Season 5 könnte unserer Einschätzung nach frühestens Mitte 2027 bei Prime starten.

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