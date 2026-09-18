Chris Pratts Thrillerserie geht nach 4 Jahren auf Amazon weiter: Erster langer Trailer zu The Terminal List Staffel 2

Vier Jahre mussten wir warten, bis The Terminal List - Die Abschussliste eine 2. Staffel bekommt. Jetzt ist es so weit. Seht euch den ersten Trailer an!

Chris Pratt ist nicht mehr nur der witzige, nette Typ, der in Komödien mitspielt oder Star-Lord mimt. Mittlerweile macht er vermehrt auch in knallharten Action-Dramen wie The Terminal List bei Amazon auf sich aufmerksam. Und wer die 1. Staffel sowie das Prequel Dark Wolf verschlungen hat, kann sich freuen: Staffel 2 kommt bald und hat einen ersten langen Trailer.

Trailer zu Chris Pratts Amazon-Thriller The Terminal List: So geht es in Staffel 2 weiter

Der ehemalige Navy-SEAL James Reece (Pratt) hat sich in der 1. Staffel in einem Rachefeldzug sondergleichen durch eine Verschwörung bis in die höchsten Regierungskreise vorgearbeitet. Dann ist er abgetaucht, jetzt muss er aber nochmal ran.

Hier könnt ihr euch den langen Trailer zu Staffel 2 von The Terminal List auf Deutsch ansehen:

The Terminal List - S02 Trailer (Deutsch) HD

Nachdem er seine Liste abgearbeitet hat, fehlt James Reece ein Sinn im Leben. Außerdem verfolgt ihn seine Vergangenheit immer mehr. Da kommt es ihm eigentlich gerade recht, dass ein ehemaliger Verbündeter jetzt großes Unheil anzurichten scheint. Der ehemalige Supersoldat wird also angeheuert, einem alten Schützling den Garaus zu machen.

Wer Staffel 1 von The Terminal List oder die zugrundeliegenden Buchvorlagen des Autors Jack Carr kennt, wird allerdings wissen, dass es nie so einfach ist und vieles nicht das, was es zu sein scheint. Wieder einmal gibt es große Verschwörungen und dunkle Machenschaften aufzudecken.

Wann kommt The Terminal List Staffel 2 zu Amazon?

Wir wissen nicht nur, wann der Starttermin für die 2. Staffel des Chris Pratt-Thrillers geplant ist, sondern auch, in welchem Rhythmus die einzelnen Episoden gestreamt werden können – und wie viele es sind: The Terminal List Staffel 2 steht ab dem 21. Oktober 2026 bei Amazon Prime Video zum Streaming bereit.

Dann gehen direkt alle Episoden auf einen Schlag online, von denen es insgesamt acht Stück geben soll. Ihr könnt den dramatischen Action-Thriller also direkt auf wegbingen.