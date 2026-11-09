"Wir schauen es mit den Pflegekräften": Im Alter von 93 Jahren sah sich dieser legendäre Schauspieler am letzten Abend seines Lebens noch einmal Herr der Ringe an

Kein Schauspieler im Cast von Der Herr der Ringe war selbst ein so großer Tolkien-Fan wie Christopher Lee. Das blieb er bis ganz zum Schluss, als er die Begeisterung noch auf seinem Sterbebett teilte.

Nicht nur Herr der Ringe-Fans mussten schwer schlucken, als 2015 vom Tod des 93-jährigen Schauspielers Christopher Lee berichtet wurde. Das britische Multitalent hatte sich zuvor vor allem mit Horrorfilmen der Marke Hammer einen Namen gemacht und war auch dafür berüchtigt, ein spektakuläres Leben geführt zu haben. So soll er im Zweiten Weltkrieg als britischer Spion tätig gewesen sein und im hohen Alter startete er noch als Heavy Metal-Sänger durch.

Kein Wunder also, dass man ihm nach seinem Ableben mit The Life and Deaths of Christopher Lee eine Dokumentation widmen wollte. Die feierte 2024 beim FrightFest im Vereinigten Königreich Premiere und enthielt eine Enthüllung seines Schwiegersohns Juan Aneiros, der mit seiner Tochter Christina Erika Carandini Lee verheiratet ist.

Herr der Ringe-Star Christopher Lee verbrachte den letzten Abend seines Lebens in Mittelerde

Christopher Lee war schon lange vor seinem Gig als Saruman in der Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson großer Fan von J.R.R. Tolkien. Er war das einzige Cast-Mitglied, das den Professor persönlich getroffen hat und er las die Ringkrieg-Trilogie jedes Jahr einmal durch. So begleitete ihn das Fantasy-Meisterwerk bis an sein buchstäbliches Lebensende, wie sein Schwiegersohn laut unserer Schwesternseite Allociné in der Doku enthüllte.

An jenem Abend sagte er: 'Der Herr der Ringe läuft im Fernsehen, also schauen wir es gemeinsam mit den Pflegekräften – ich erkläre euch dann, wie der Film gemacht wurde', denn er liebte diesen Film.

Mit Saruman zusammen Herr der Ringe schauen? Nicht wenige Fans würden alles für so einen Filmabend mit Live-Kommentar von Christopher Lee geben. Für das Personal des Chelsea and Westminster Hospitals in London wurde dieser Traum wahr – doch für die Angehörigen gab es kurz darauf eine schreckliche Nachricht.

Er schaute sich an jenem Abend Der Herr der Ringe mit den Pflegekräften an, und wir fuhren nach Hause, in der Annahme: Okay, er kommt wieder. Dann schlief ich in der Nacht ein und bemerkte plötzlich, dass Christina völlig aufgelöst war und sagte: 'Papa ist tot'.

Lee war mit Atemproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden und verstarb in jener Nacht am 7. Juni 2015 an Herzversagen.

Es hat uns wirklich sehr getroffen. Denn wir dachten tatsächlich, er sei unsterblich. Ich dachte, er würde über 100 Jahre alt werden, das habe ich wirklich geglaubt, deshalb war es ein Schock … aber er ist einfach verstorben, das war alles. Es war friedlich, er hat nicht gelitten, er ist einfach eingeschlafen.

Der Herr der Ringe mit Christopher Lee kann man aktuell an vielen Stellen streamen

Für Herr der Ringe-Fans bleibt Christopher Lee natürlich auf gewisse Weise unsterblich. Als perfekt besetzter Zauberer Sauron – auch wenn er selbst ursprünglich Gandalf spielen wollte.

Wer jetzt noch einmal Christopher Lee als Saruman erleben möchte, kann die Herr der Ringe-Trilogie derzeit an vielen Streaming-Stellen ausfindig machen. In den Flatrates von Amazon Prime Video, Netflix, RTL+ und natürlich HBO Max. Und wer danach noch immer nicht genug hat: Lee kehrte auch für die spätere Hobbit-Trilogie als weißer Zauberer zurück.

Ein ähnlicher Artikel erschien auf unserer Schwesternseite AlloCiné.