Christopher Nolan erzählt die "extremste Version" von Die Odyssee und brachte nicht nur Matt Damon an seine Grenzen

Mit Die Odyssee drehte Christopher Nolan ein Epos, das ihn und sein gesamtes Team an die Grenzen brachte. Selbst für den erfahrenen Matt Damon war es der härteste Dreh seiner Karriere.

Die Verfilmung von Homers Die Odyssee scheint das bislang ambitionierteste Werk von Regisseur Christopher Nolan zu sein. In einem Interview mit 60 Minutes sprach der Oscarpreisträger darüber, wie extrem die Dreharbeiten gewesen seien, um die große griechische Mythologie zum Leben zu erwecken. Auch für Hauptdarsteller Matt Damon sei es laut eigener Aussage der schwerste Film seiner Karriere gewesen.

Christopher Nolans Die Odyssee war Matt Damons mit Abstand härtester Film

Damon spielte bereits in Nolans Filmen Interstellar und Oppenheimer mit und kennt die fordernde Arbeit des Regisseurs. Daher nahm er Nolans Warnung: "Dieser Film wird richtig hart" zunächst nicht ernst. Doch auch Interviewer Scott Pelley bemerkte ernst, dass es so aussah, als sei Matt Damon beinahe ertrunken. Woraufhin Nolan lacht: "Wir haben ihn definitiv ordentlich gefordert." Der Schauspieler selbst gab zu:

Es war mit Abstand der härteste Film, den ich je gemacht habe. Nicht einmal ansatzweise vergleichbar.

Wie schwer Damon für die Rolle gearbeitet hat, weiß auch Co-Star Tom Holland, doch die Schauspiellegende habe sich am Set nichts anmerken lassen, sei stets besonnen und freundlich und damit ein Vorbild für alle gewesen.

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Nolan wollte die extremste Version von Die Odyssee erzählen

Doch auch für Christopher Nolan markiert Die Odyssee einen Meilenstein in seiner Karriere. Er habe es bewusst als das größte und ambitionierteste Projekt seiner Karriere angelegt.

Es musste der größte Film werden, den wir je gemacht haben. Es musste für uns alle herausfordernd sein, denn genau das liegt in der Natur dieser Geschichte.

Besonders am Herzen läge es ihm, dem Publikum eine Innensicht der Geschichte zu geben. Es solle das Gefühl bekommen, selbst im Film zu sein und die gezeigte Welt beinahe fühlen und riechen zu können.

Aber man versucht auch, die mitreißendste und extremste Version einer Geschichte zu erschaffen, die möglich ist.

Auch filmisch lotete Nolan Grenzen aus und verzichtete trotz der epischen und mythischen Geschichte größtenteils auf CGI. Bis auf ein Minimum seien die Effekte vor der Kamera entstanden.

Neu war für Nolan ebenfalls, dass Die Odyssee komplett auf IMAX gedreht wurde. Insgesamt sollen über 600.000 Meter IMAX-Material entstanden sein. Tausende Mitarbeitende von Cast und Crew drehten in Griechenland, Island, Marokko, Italien und Schottland, um den Epos zu erzählen. Nolan sagte:

Je härter, desto besser, wie bei Die Odyssee, und ich glaube, wir sind bei diesem Film wirklich an die Grenzen gegangen und haben vielleicht sogar einige Limits entdeckt.

Die Odyssee startet am 16. Juli 2026 in den deutschen Kinos.