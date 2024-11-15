Christopher Nolan hält über 20 Jahre alten Thriller für seinen unterschätztesten Film: Deshalb prägte er seine Karriere

Der Film, auf den Christopher Nolan von anderen Filmemachern laut eigener Aussage häufig angesprochen wird, ist ein 22 Jahre alter Thriller, den er früh in seiner Karriere drehte.

Mit der The Dark Knight-Trilogie, Inception und zuletzt Oppenheimer hat sich Christopher Nolan als einer der größten Hollywood-Regisseure unserer Zeit behauptet. Einen seiner besten Filme drehte er jedoch bereits vor über 20 Jahren. Selbst hält er den packenden Thriller bis heute für den am meisten unterschätzten Titel seiner Karriere. Die Rede ist von Insomnia – Schlaflos.

Insomnia: Thriller mit Al Pacino ist für Christopher Nolan einer der persönlichsten Filme

Wie im Buch The Nolan Variations von Tom Shone nachzulesen ist, ist Christopher Nolan auf den Thriller mit Al Pacino und Robin Williams ungeheuer stolz:

Ich bin sehr stolz auf den Film. Ich glaube, von all meinen Filmen, ist es der am meisten unterschätzte. [...] Ehrlich gesagt, ist es einer meiner persönlichsten Filme, wenn es darum geht, wie es war, ihn zu machen. Es war eine sehr lebhafte Zeit in meinem Leben. Es war mein erster Studiofilm, ich habe an realen Drehorten gedreht, es war das erste Mal, dass ich mit riesigen Filmstars gearbeitet habe. [...]

Von anderen Regisseur:innen erhalte Nolan bis heute noch häufig Anerkennung für den Film:

Ich kann es selbst nicht beurteilen, aber hin und wieder treffe ich eine:n Filmemacher:in und das ist tatsächlich der Film, für den sie sich interessieren oder über den sie reden wollen. Ja, ich bin sehr stolz auf den Film.

Schaut hier den Trailer zu Insomnia:

Insomnia - Trailer (English)

Al Pacino als schlafloser Cop in Alaska: Das ist Insomnia von Christopher Nolan

In Insomnia – Schlaflos schlüpft Al Pacino in die Rolle des erfahrenen Cops Dormer, der gemeinsam mit seinem Partner einen Mord in einem kleinen Ort in Alaska untersucht, wo die Sonne niemals untergeht. Als sie dem Täter (Robin Williams) auf der Spur sind, erschießt Dormer im Nebel versehentlich seinen Kollegen.

Um den Vorfall zu vertuschen, versucht er diesen dem Mörder in die Schuhe zu schieben. Als eine clevere Nachwuchspolizistin (Hilary Swank) beginnt in dem Fall zu ermitteln, spitzt sich die Situation für Dormer immer mehr zu. Schließlich hält den Cop nicht nur die erbarmungslose Mitternachtssonne Alaskas wach, sondern auch sein Gewissen.

Der Thriller ist aktuell leider in keiner Streaming-Flat zu finden. Ihr könnt den Film jedoch bei diversen VoD-Anbietern wie Apple TV, Amazon und Magenta TV leihen oder kaufen.