Christopher Nolan hat 2 Szenen aus The Dark Knight gar nicht selbst gedreht: Stattdessen übernahm Heath Ledger die Regie

Heath Ledgers Leistung als Joker gehört unbestritten zu den wichtigsten Faktoren des Erfolgs von The Dark Knight. Aber Ledger hat noch mehr geleistet.

The Dark Knight ist ein Meisterwerk der Filmkunst und einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten. Neben der Regie und dem Drehbuch von Christopher Nolan gehört natürlich auch die Musik von Hans Zimmer sowie die schauspielerische Leistung der Darsteller zu den Zutaten des Erfolgs. Legendär wurde Heath Ledger in der Rolle des Joker. Nach Jack Nicholson verlieh Ledger der Figur eine völlig neue Ausrichtung. Seine Engagement ging sogar so weit, dass er zwei der verstörendsten Szenen des Films selbst inszeniert hat.

Die Heimvideos des Joker stammen aus Heath Ledgers Eigenregie

In einem Live Community Screening, an dem Christopher Nolan 2008 teilgenommen hat, sprach er über Hintergründe, die nicht einmal auf der Blu-ray vorhanden sind. In einem Forum hat ein Fan einige der interessantesten Fakten zusammengesammelt. Demnach hat Heath Ledger bei den Szenen, in denen der Joker die Kamera in der Hand hält, selbst auch Regie geführt.

Die vom Joker aufgenommenen Videos wurden tatsächlich von Heath Ledger gefilmt und größtenteils auch inszeniert. Für das erste Video überprüfte Wally Pfister die Beleuchtung, die Tontechniker stellten ein paar zusätzliche Mikrofone auf, alle anderen versteckten sich um die Ecke – und man ließ Heath einfach machen.

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Ledgers Arbeit am ersten Video war so fantastisch, dass Nolan bei den Dreharbeiten zum zweiten Video mit Anthony Michael Hall gar nicht mehr anwesend war. Er gab Ledger die Kamera und sagte: ‘Mach, was immer du willst.’ Offenbar war jeder Take, den Ledger aufnahm, anders – aber stets im Einklang mit der Geschichte und immer großartig.

Es handelt sich um zwei Szenen, die der Joker den Nachrichten zuspielt. In der ersten Szene hat er einen Batman-Nachahmer gefangen und fragt ihn, warum er dem Maskierten nacheifert. Die zweite Szene folgt den Geschehnissen nach der Explosion des Krankenhauses. Darin lässt er einen Nachrichtensprecher Karten vorlesen.

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Wie Collider berichtete, wollte Noland deshalb, dass Ledger die Szenen übernimmt, damit die sadistische Perspektive des Jokers voll zum Tragen kommt.

Nachdem er bei dem ersten Video noch alles überwacht hatte, hatte sich Ledger das Vertrauen des Regisseurs völlig verdient. Damit bilden diese beiden Videos mitunter den größten Einblick in den Verstand des psychopatischen Clowns.