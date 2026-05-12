Christopher Nolan hat zum ersten Mal mit Tom Holland gedreht: Das ist seine klare Meinung zu dem Star

Christopher Nolan besetzt gerne Stars, mit denen er bereits gearbeitet hat. Aber er scheut sich auch nicht davor, neue Talente auszuprobieren. Diesmal ist Tom Holland dran.

Viele Fans fiebern dem neuen Film von Christopher Nolan entgegen. Seine Interpretation der Odyssee ist heiß erwartet und wird uns wieder mit einer breiten Reihe bekannter Stars verbinden. Dabei setzt der Starregisseur wie so oft auf eine Mischung aus Talenten, mit denen er bereits zusammengearbeitet hat und einigen, die noch neu für ihn sind. Dazu gehören diesmal die Marvel-Stars Jon Bernthal und Tom Holland. Über letzteren hat Nolan kürzlich sehr lobende Worte verloren.

Mehr Film-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Tom Holland könnte in die Riege der Christopher Nolan-Stammbesetzungen aufsteigen

Vor wenigen Tagen war Christopher Nolan bei der Late Night Show mit Stephen Colbert eingeladen. Der bekennende Nerd unter den Late Night Hosts freut sich immer, wenn er mit seinen Stars über die Popkultur fachsimpeln kann. Vielleicht ist das der Grund, weshalb er den Regisseur als einziger Host einer großen US-Late Night Show im Studio begrüßen darf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Natürlich wurde über Nolans neuestes Projekt, die Odyssee, gesprochen. Neben Vergleichen mit den modernen Superhelden kamen auch die Stars zur Sprache, die wir auf der Leinwand sehen werden. Nolan nannte dabei Tom Holland mit den anderen Superstars in einem Atemzug und enthüllte, wie sehr der junge Schauspieler ihn beeindruckte. Holland spielt Telemachos, den Sohn von Matt Damons Odysseus und Anne Hathaways Penelope. Nolan sagte:

Tom Holland, der fantastisch ist, spielt [Penelopes] Sohn. Mit ihm habe ich zuvor nicht gearbeitet, aber ich würde es wirklich gerne wieder tun. Ich meine, er hat einfach ein unglaubliches Talent, wie jeder außer mir bereits wusste und ich hab es jetzt auch erfahren.

Auch interessant:

Bei solch lobenden Worten können wir auf einige künftige Kooperationen zwischen Nolan und Holland hoffen. Wer den Starregisseur derart begeistert, hat womöglich die größten Rollen seines Lebens noch vor sich – und Tom Holland spielt immerhin schon Spider-Man.