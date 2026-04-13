Christopher Nolan trauert um Onkel, der in seinen Filmen mitspielte: "Der erste Künstler, den ich kannte"

John Nolan kennt ihr als Schauspieler aus Batman Begins und der Serie Person of Interest. Christopher Nolan nimmt nach dessen Tod nun öffentlich Abschied von seinem Onkel.

Der Schauspieler John Nolan ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Er hinterlässt nicht nur das Andenken an eine lange Schauspielkarriere, sondern auch seinen Neffen, den Hollywood-Regisseur Christopher Nolan. Dieser meldet sich nun zu Wort und erinnert an seinen Onkel.

Christopher Nolans Onkel John Nolan ist verstorben

Nach Berichten von Deadline verstarb Nolan am Wochenende. Der britische Schauspieler war vorrangig am Theater tätig, erlangte durch seinen berühmten Neffen Christopher Nolan jedoch auch internationale Bekanntheit, als er in dessen Filmen Batman Begins und The Dark Knight Rises in der Rolle des Wayne-Vorstandsmitglieds Douglas Fredericks auftrat. Sein Neffe findet warme Worte im Nachruf:

Mein Onkel John war der erste Künstler, den ich kannte, und er hat mir mehr als jeder andere die Suche nach der Wahrheit in der Schauspielkunst und die Freuden kreativen Schaffens nähergebracht. Ich vermisse ihn schrecklich, doch meine Erinnerungen an John, insbesondere an unsere gemeinsame Arbeit, spenden mir großen Trost.

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John Nolan war neben zahlreichen Theaterproduktionen auch in diversen Serien zu sehen. Unter Christopher Nolans Regie spielte er neben den Batman-Filmen auch in dem Thriller Following und dem Kriegsepos Dunkirk mit. Auch in der Serie Person of Interest, von Christopher Nolans Bruder Jonathan Nolan, tauchte er einer Nebenrolle auf. Seinen letzten Auftritt hatte er in in dem Sci-Fi-Ableger Dune: Prophecy.

"Beliebter und talentierter Lehrer": Nachruf auf John Nolan

Nicht nur Christopher Nolan profitierte von der Inspiration seines Onkels: Laut John Nolans Ehefrau Kim Hartmann war er ein "beliebter und talentierter Lehrer" und ein echter "Freigeist":

Der einzige wirklich originelle Denker, den ich je gekannt habe. Er war redegewandt, intelligent und besaß einen anarchischen Humor; er war stets bereit, beide Seiten einer Argumentation zu betrachten.

Nolan hinterlässt neben seinen Neffen Johnathan und Christopher seine Frau sowie zwei gemeinsame Kinder und zahlreiche Enkelkinder.