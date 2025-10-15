Christopher Nolan überschlägt sich mit Lob für neuen Film, mit dem wohl die wenigsten gerechnet hätten: "Dieses Jahr keine bessere Performance"

An den Kinokassen ist er komplett untergegangen. Blockbuster-Titan Christopher Nolan zeigt sich dafür umso beeindruckter von dem Kampfsportdrama The Smashing Machine mit Dwayne Johnson.

Es passiert nicht oft, dass Christopher Nolan öffentlich in den höchsten Tönen von einem gerade erst erschienenen Film schwärmt. Meistens verweist der Filmemacher auf Werke, die lange in der Vergangenheit zurückliegen. Doch The Smashing Machine hat es ihm sichtlich angetan, wie aus einem neuen Gespräch hervorgeht.

Nolan, der zuletzt mit Oppenheimer bei den Oscars triumphierte, hat sich für den Podcast der Directors Guild of America, der den treffenden Namen The Director's Cut trägt, mit The Smashing Machine-Regisseur Benny Safdie zusammengesetzt. Gemeinsam reden die beiden über die Entstehung des packenden Kampfsportdramas.

Christopher Nolan ist komplett begeistert von Dwayne Johnson in The Smashing Machine

In The Smashing Machine schlüpft Dwayne Johnson in die Rolle des Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Mike Kerr, der in den 1990er Jahren maßgeblich zur wachsenden Bekanntheit des Sports beigetragen hat. Kerr ist aufgrund seiner Drogenabhängigkeit allerdings auch eine kontroverse Figur in der Geschichte der Ultimate Fighting Championship.

Der kreative Kopf hinter Sci-Fi-Epen wie Interstellar, Inception und Tenet zeigt sich im Podcast von Johnsons Leistung begeistert, die er als "herzzerreißend" umschreibt. Der bisher vor allem aus Action-Blockbustern bekannte Hollywood-Star, der einst als Wrestler berühmt wurde, hat den Meisterregisseur komplett umgehauen.

Nolan ist voller Lob für Johnson:

Ich finde, das ist eine unglaubliche Leistung. Ihr werdet dieses Jahr oder in den meisten anderen Jahren keine bessere Performance sehen.

Er resümiert:

[The Smashing Machine] ist ein wirklich bemerkenswertes und radikales Werk, das mit der Zeit immer mehr verstanden werden wird.

Nicht nur The Smashing Machine: Christopher Nolan liebt auch die Fast & Furious-Filme

Bereits in der Vergangenheit hat Nolan zu Protokoll gegeben, dass er ein großer Fan der Fast & Furious-Filme ist, zu denen seit Teil 5 auch Johnson gehört. Jetzt dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sich Nolan bei dem Star mit einem Angebot meldet. In Die Odyssee, seinem nächsten Film, taucht Johnson allerdings nicht auf.

Nolans Rave-Review ist dringend nötig, denn finanziell geht es The Smashing Machine gar nicht gut. Der rund 50 Millionen US-Dollar teure Film hat weltweit bislang gerade einmal 14 Millionen US-Dollar eingespielt – ein vernichtendes Fazit nach zwei Wochen im Kino. Schon der Start markierte einen Negativ-Rekord für Johnson.

Mehr zu The Smaching Machine:

Wenn nun Nolan für den Film bürgt, könnte sich der ein oder andere Filmfan in den nächsten Tagen doch noch ins Kino begeben. Gleichzeitig geht es bei diesem Projekt nicht nur um die Zahlen: Johnson hofft ebenfalls seiner Karriere einen neuen Anstrich zu geben und setzt aktuell auf eine Oscar-Nominierung als Bester Hauptdarsteller.