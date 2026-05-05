Christopher Nolan vergleicht Die Odyssee mit den Marvel-Filmen – und das ergibt überraschend viel Sinn

Mit dem immer näher rückenden Kinostart von Christopher Nolans Die Odyssee hat für viele Fans das Warten bald endlich ein Ende. Nolan vergleicht seinen Film jetzt in einem Interview mit den Marvel-Filmen.

Das Marketing für Christopher Nolans Fantasy-Epos Die Odyssee geht in die heiße Phase. Heute Nacht erschien ein neuer Trailer, der die Wartezeit auf den meisterwarteten Film des Jahres ein wenig verkürzen soll. Christopher Nolan selbst erzählte in einem Interview kürzlich, dass er seinen Film mit den Marvel-Filmen vergleicht.

Wie Marvel und Co.: Christopher Nolan beschreibt Die Odyssee als Vorreiter der modernen Comic-Kultur

Wie Variety berichtet, war Christopher Nolan bei Stephen Colberts Late Show zu Gast und berichtete dort über Die Odyssee und seinen gigantischen Cast rund um Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya und noch viele mehr. Dabei bemerkte Nolan, wie viele seiner Darsteller:innen bereits in Comic-Verfilmungen zu sehen waren, und zog daraufhin einen Vergleich mit Homers Odyssee und der Entwicklung von Heldengeschichten in den Comics:

Das Besondere an Homer ist, dass er das Marvel seiner Zeit war. Es geht ganz direkt um diesen Wunsch, dass wir das Gefühl haben oder glauben, Götter könnten unter uns wandeln, und ich denke, der moderne Comic ist gewissermaßen unser Ausdruck davon.

In einer weiteren Aussage verglich Nolan Homer auch mit Star Wars-Schöpfer George Lucas:

Das Besondere an Homer ist, dass niemand weiß, ob es sich dabei überhaupt um eine reale Person handelte. Homer war gewissermaßen so etwas wie der George Lucas seiner Zeit.

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Wann startet Die Odyssee in den Kinos?

Die Wartezeit auf Nolans Die Odyssee ist gar nicht mehr so lang, da der Film am 16. Juli 2026 endlich in den deutschen Kinos starten wird. Tickets für die ersten IMAX-70mm-Vorstellungen konnte man bereits im letzten Sommer erwerben. Der reguläre Vorverkauf könnte Gerüchten zufolge im Juni losgehen.