Christopher Nolan verrät uns, was das aktuell größte Problem des Blockbuster-Kinos ist

Nolan wünscht dem modernen Blockbuster Mut zu mehr Neuem
Wie Variety berichtet, hatte sich Nolan jüngst gegenüber der The New York Times bezüglich des aktuellen Blockbusterkinos geäußert. Normalerweise hält der Regisseur sich eher bedeckt über die aktuelle Kinolandschaft und tritt höchstens in offiziellen Werbegesprächen zu Filmen wie zuletzt Marty Supreme oder Dune: Part Two auf.Doch in diesem aktuellen Gespräch fand der Brite recht deutliche Worte für die Probleme des aktuellen Blockbusterkinos:
Wenn man sich wirklich für Filme und die Geschichte des Kinos interessiert, wird einem eines ganz klar: Um erfolgreich zu sein, muss man etwas wagen. Das größte Risiko von allen ist es, auf Nummer sicher zu gehen. Genau das funktioniert in Mainstream-Filmen durchweg nicht. Das Publikum sucht nach etwas Neuem.
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Gerade mit Filmen wie Inception oder Interstellar konnte Nolan bereits beweisen, wie erfolgreich man auch in der heutigen Kinolandschaft noch mit frischen Originalstoffen sein kann.
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