Christopher Nolan verrät uns, was das aktuell größte Problem des Blockbuster-Kinos ist

In nur wenigen Wochen startet mit Christopher Nolans neuem Film Die Odyssee einer der am meisten erwarteten Streifen des Jahres in den Kinos. In einem Interview äußerte sich Nolan jetzt jedoch über das größte Problem des aktuellen Blockbuster-Kinos.

Nolan wünscht dem modernen Blockbuster Mut zu mehr Neuem

Christopher Nolan ist noch einer der wenigen Regisseure, bei denen mittlerweile allein sein Name reicht, um eine breite Masse ins Kino zu locken. In wenigen Wochen startet sein neuester Film Die Odyssee in den Kinos, zu dem auch bereits der Vorverkauf für insgesamt sechs verschiedene Versionen des Films an den Start gegangen ist. In einem Interview sprach Nolan jedoch nicht nur über seinen neuesten Film, sondern auch über

Wie Variety berichtet, hatte sich Nolan jüngst gegenüber der The New York Times bezüglich des aktuellen Blockbusterkinos geäußert. Normalerweise hält der Regisseur sich eher bedeckt über die aktuelle Kinolandschaft und tritt höchstens in offiziellen Werbegesprächen zu Filmen wie zuletzt Marty Supreme oder Dune: Part Two auf.

Wenn man sich wirklich für Filme und die Geschichte des Kinos interessiert, wird einem eines ganz klar: Um erfolgreich zu sein, muss man etwas wagen. Das größte Risiko von allen ist es, auf Nummer sicher zu gehen. Genau das funktioniert in Mainstream-Filmen durchweg nicht. Das Publikum sucht nach etwas Neuem.

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Doch in diesem aktuellen Gespräch fand der Brite recht

Gerade mit Filmen wie Inception oder Interstellar konnte Nolan bereits beweisen, wie erfolgreich man auch in der heutigen Kinolandschaft noch mit frischen Originalstoffen sein kann.

Wann startet Die Odyssee in den deutschen Kinos?

Am 16. Juli hat das große Warten ein Ende, denn dann startet endlich Die Odyssee in den deutschen Kinos.