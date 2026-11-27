Christopher Nolans Fantasy-Blockbuster Die Odyssee ist mittlerweile auch im Heimkino verfügbar. In einem Interview verrät der Meisterregisseur den besten Weg, das Epos zu Hause zu genießen.

Christopher Nolans epochaler Die Odyssee entpuppte sich dieses Jahr im Sommer als wahre Blockbuster-Sensation. Der erste Film, der vollständig mit 70-mm-IMAX-Kameras gedreht wurde, löste einen enormen Hype aus. Besonders begehrt waren natürlich die entsprechenden Vorstellungen in IMAX-Kinos.

Doch wie schaut man den Film nun am besten zu Hause? Nolan hat für alle Heimkinofans einen Tipp auf Lager.

So kann man Die Odyssee "as Nolan intended" zu Hause streamen

Sobald es sich herumgesprochen hatte, dass die IMAX-Vorführungen das Maximum aus dem Kinoerlebnis von Die Odyssee herausholen, verbreiteten sich in den sozialen Medien schlagartig Memes, wie der Film auf den abwegigsten Geräten abgespielt wurde.

Unter der Überschrift "as Nolan intended" wurde Die Odyssee dann vermeintlich auf Smart-Watches, Taschenrechnern oder allen anderen Geräten mit einem möglichst kleinen Bildschirm abgespielt. Für eure Heimkinoverführung solltet ihr eventuell aber doch ein Upgrade in Erwähnung ziehen. Eine PSP wird hier nicht ausreichen.

In einem Interview mit Polygon teilte Nolan jetzt mit, wie der Film am besten von der Couch aus genossen werden kann. Zum einen kommentiert er das Seherlebnis zu Hause als ein vollkommen anderes, da man hier selbst die Kontrolle über die Timeline hat. Doch auch bei den technischen Aspekten hat Nolan eine klare Präferenz:

Ich bin ein großer Fan von Beamern. Man kann sich für relativ wenig Geld eine ziemlich hochwertige Beamer-Anlage ins Wohnzimmer holen. Wenn man dann noch etwas Popcorn dazu nimmt, hat man schon ein kleines Heimkino.

Welches Format hat der Heimkinorelease von Die Odyssee?

Tatsächlich lief Die Odyssee in einer Vielzahl an Formaten im Kino, die jeweils mit einem anderen Seitenverhältnis aufwarteten. Dementsprechend war die Frage groß, in welcher Version der Film fürs Heimkino erscheint.

Zum Weiterlesen: Die verschiedenen Versionen von Die Odyssee erklärt

Im Zuge der Heimkinoveröffentlichung entschied man sich dafür, das Maximum an Bild aus den Fernsehern herauszuholen, indem der Film auf den Discs im bildschirmfüllenden 16:9-Format (1,78:1) ohne schwarze Balken präsentiert wird.