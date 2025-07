Christopher Nolan wird 55: Das ist sein wirklich bester Film

Blockbuster-Regissseur Christopher Nolan feiert heute seinen 55. Geburtstag. Aus diesem Anlass haben wir nachgeschaut, welcher seiner Filme laut Moviepilot-Gemeinde der beste ist.

Er gilt als einer der einflussreichsten Filmemacher unserer Zeit: Christopher Nolan hat das Hollywood-Kino der vergangenen zwei Dekaden so sehr geprägt wie kaum ein anderer Regisseur. Bekannt ist er für geniale Science-Fiction-Filme wie Inception, Interstellar und Tenet, ganz zu schweigen von seiner düsteren Batman-Trilogie.

Nolan hat dem Blockbuster-Kino seinen eigenen Stempel aufgedrückt und ist inzwischen sogar zu einer Marke geworden, die mehr Zugkraft besitzt als so manches etablierte Franchise. Heute feiert der Brite seinen 55. Geburtstag. Doch welcher seiner zwölf Spielfilme ist der beste? Auf Moviepilot gibt es einen Favoriten.

Welcher ist der beste Film von Christopher Nolan?

Für Oppenheimer konnte Christopher Nolan von zwei Jahren den Oscar gewinnen. Die Moviepilot-Community liebt ein anderes seiner Werke jedoch deutlich mehr: The Dark Knight steht seit Jahren ungeschlagen an der Spitze der besten Christopher Nolan-Filme, wenn wir uns die Durchschnittsbewertung anschauen: 8,34 von 10 Punkten.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Dark Knight schauen:

The Dark Knight - Trailer (Deutsch) HD

Dass The Dark Knight unheimlich beliebt ist, dürfte kein Geheimnis sein. Nicht zuletzt revolutionierte der abgründige DC-Blockbuster das Superheldenkino im Alleingang. Gerade bei Nolan, der so viele herausragende Filme gedreht, gibt es jedoch noch viele weitere Anwärter für die Spitzenposition, etwa Interstellar und Inception.

Das von Matthew McConaughey angeführte Weltraumabenteuer belegt aktuell den zweiten Platz der besten Christopher Nolan-Filme – mit einer Durchschnittsbewertung von 8,25 von 10 Punkten. Der Heist-Thriller mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle kommt derweil auf 8,21 von 10 Punkten und findet sich somit auf dem dritten Platz ein.

An The Dark Knight reichen sie jedoch beide nicht heran. Mit einem Blick auf Nolans Filmografie ist es durchaus passend, dass die DC-Verfilmung die Liste anführt. War Nolan bei Batman Begins noch ein klassischer Auftragsregisseur, tat er sich mit der Fortsetzung erstmals als unverkennbare Stimme im Blockbuster-Kino hervor.

Alle bisherigen Christopher Nolan-Filme:

Wann kommt der nächste Christopher Nolan-Film?

Aktuell ist Christopher Nolan mit den Dreharbeiten zu seinem bisher größten Projekt beschäftigt: Er verfilmt Die Odyssee von Homer. Es ist das erste Mal, dass sich der Regisseur in den Fantasy-Bereich und so weit in die Vergangenheit wagt. Obwohl der Film erst in einem Jahr im Kino startet, gibt es bereits einen ersten Teaser.

Darin zu sehen sind u.a. Matt Damon als Odysseus und Tom Holland als dessen Sohn Telemachus. Sogar das Trojanische Pferd schaut in einer kurzen Einstellung aus dem Wasser am Strand. Offenbar setzt der Film unmittelbar nach der Schlacht um die antike Stadt Troja ein. Am 16. Juli 2026 startet Die Odyssee im Kino.