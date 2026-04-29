Christopher Nolans Die Odyssee wird kürzer als Oppenheimer – und das hat einen bestimmten Grund

Seit der Ankündigung von Die Odyssee fragen sich Fans, ob Christopher Nolan dieses Mal über 200 Minuten Laufzeit kommt. Wie sich herausstellt, ist das gar nicht möglich.

Mit Oppenheimer hat Christopher Nolan ein dreistündiges Epos auf die große Leinwand gebracht, das trotz der immensen Laufzeit wie im Flug vergangen ist. Doch wie sieht das bei Die Odyssee aus? Immerhin verfilmt der britische Regisseur und Drehbuchautor dieses Mal eine der größten Abenteuergeschichten überhaupt.

Nachdem zuletzt die Avatar-Fortsetzungen mit der 200-Minuten-Marke liebäugelten und Martin Scorseses Killers of the Flower Moon sogar weit darüber hinaus geschossen ist, sind viele Fans davon ausgegangen, dass Nolan mit Die Odyssee einen vergleichbar beindruckenden Sprung macht. Das ist allerdings nicht der Fall.

Kürzer als Oppenheimer: Christopher Nolans Die Odyssee bleibt unter drei Stunden Laufzeit

Seit der CinemaCon wissen wir: Die Odyssee wird nicht länger als drei Stunden. Trotz der epischen Vorlage hält Nolan seinen ersten Monumentalfilm im Rahmen vertrauter Laufzeiten. Gegenüber der Associated Press verrät der Filmemacher:

Der Druck ist enorm. Wer sich an Die Odyssee wagt, übernimmt die Hoffnungen und Träume von Menschen auf der ganzen Welt, die sich epische Filme wünschen, und das bringt eine enorme Verantwortung mit sich.

Das hat er schon bei seinen Batman-Filmen gemerkt:

Was ich aus dieser Erfahrung gelernt habe, ist, dass die Zuschauer von einem Film über eine beliebte Geschichte und beliebte Figuren vor allem eine starke und aufrichtige Interpretation erwarten. Sie wollen wissen, dass der Filmemacher sich voll und ganz dafür eingesetzt hat. Ich habe wirklich versucht, den bestmöglichen Film zu machen.

Länger als Oppenheimer wird Die Odyssee aber nicht:

[Die Odyssee] ist ein epischer Film, wie es das Material erfordert. Aber er ist kürzer [als Oppenheimer].

Dass Die Odyssee gar nicht länger als drei Stunden werden kann, hat einen konkreten Grund: Nolan hat den Film komplett mit IMAX-Kameras gedreht und will den Film in so vielen IMAX-Kino wie möglich auf 70mm-Film zeigen. Mit drei Stunden Laufzeit stoßen wir an die physikalischen und technischen Grenzen des IMAX-Systems.

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Die Odyssee kann gar nicht länger als drei Stunden werden: Das Laufzeit-Limit bei IMAX erklärt

Bei analogen IMAX-Projektionen wird 70mm-Film im 15/70-Format genutzt. Die Filmstreifen, die durch den Projektor rattern, liefern eine extrem hohe Bildqualität, sind im Gegenzug aber auch riesig und sehr schwer. Die Oppenheimer-Kopien kamen etwa auf ein Gewicht von 272 Kilogramm und waren 17,7 Kilometer lang.

Im Vorführraum müssen die gigantischen Filmrollen mechanisch transportiert werden, ohne dass das Projektionssystem überlastet und es zu Störungen kommt. Die Projektoren sind zudem mit starken Lampen ausgestattet. Je länger ein Film läuft, desto mehr Hitze entsteht, was eine zusätzliche Belastung für Material und Technik bedeutet.

Drei Stunden Laufzeit haben sich als gängige Obergrenze für analoge IMAX-Projektionen etabliert. Diese Einschränkung dürfte Nolan von Anfang an auf dem Schirm gehabt haben, als er mit der Arbeit an Die Odyssee angefangen hat. Nicht zuletzt hat er bereits viele seiner vorherigen Filme für IMAX-Auswertungen optimiert.

Dass Nolan dennoch daran interessiert ist, gegebene Dinge weiterzuentwickeln, zeigt die Produktion des Films. Gedreht wurde Die Odyssee nämlich mit neuen IMAX-Kameras, die extra für den Film gebaut wurden. Sie sind deutlich leichter und leiser – bis zu 30 Prozent –, was besonders hilfreich bei der Aufnahme von Dialogszenen war.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zu Nolans Die Odyssee auf einen Blick

Wann startet Die Odyssee im Kino?

Der Kinostart rückt immer näher. Ab dem 16. Juli 2026 erobert Die Odyssee die große Leinwand. Spätestens dann werden wir herausfinden, auf was für eine Laufzeit Nolan und sein Team den Film im Schneideraum getrimmt haben.