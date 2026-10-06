Christopher Nolans größte Niederlage: Der Die Odyssee-Regisseur hatte Jim Carrey und das "beste Drehbuch" seiner Karriere, aber er gab das Projekt auf

In den frühen 2000ern hat Meisterregisseur Christopher Nolan ein Drehbuch geschrieben, das er am liebsten mit Comedy-Legende Jim Carrey verfilmen wollte. Hier erfahrt ihr, warum daraus nichts geworden ist.

Mit Meisterwerken wie Memento, The Dark Knight und Interstellar ist Christopher Nolan vor allem für die großen Filme bekannt, die er im Verlauf seiner Karriere gedreht hat. Nicht ganz so bekannt sind die Projekte, die der Regisseur nie realisiert hat. Dazu gehört ein Biopic über den exzentrischen Unternehmer und Filmproduzenten Howard Hughes. Aus dem Scheitern hat Nolan jedoch Kraft für seinen großen Oscar-Gewinnerfilm geschöpft.

Christopher Nolan bereute nicht realisiertes Howard Hughes-Biopic mit Jim Carrey

Bereits 2002 sprach Nolan in einem A.V. Club-Interview (via The Ringer ) über seinen geplanten Howard Hughes-Film, für den er am liebsten Schauspielstar Jim Carrey (Ace Ventura) in der Hauptrolle besetzt hätte. Seiner Ansicht nach sei dieser praktisch für die Rolle geboren worden. 2014 sprach der Regisseur in einem Interstellar-Interview mit The Daily Beast erneut über das Biopic, das nie zustande gekommen ist. Sein Drehbuch aus den frühen 2000ern bezeichnete Nolan dabei sogar als "das beste Drehbuch", das er je geschrieben hätte.

Es gibt aber einen einfachen Grund, warum Nolan seinen Howard Hughes-Film nicht gedreht hat. Regielegende Martin Scorsese (Goodfellas) kam ihm zuvor und inszenierte seine Version von Hughes Lebensgeschichte in Form von Aviator mit Leonardo DiCaprio. Das 2004 erschienene Biopic besiegelte Nolans Vorhaben endgültig.

Der 1905 geborene Hughes hatte damals von seinem Vater ein großes Vermögen geerbt, mit dem er sich einerseits für die Luftfahrt einsetzte und andererseits seine Leidenschaft für Filme als Produzent und Regisseur verfolgte. Nolans betriebener Aufwand für sein Drehbuch über Hughes' Leben war jedoch nicht umsonst.

Arbeit an Howard Hughes-Film half Nolan bei Oppenheimer-Entwicklung

Im Jahr 2023 erklärte Nolan in einem New York Times -Interview zu Oppenheimer, dass ihm das Drehbuch zu seinem nie realisierten Hughes-Biopic entscheidend dabei geholfen habe, das Leben einer großen, realen Persönlichkeit in einen Filmstoff fürs Kino zu verpacken.

Somit sei ihm schließlich die Umsetzung des Films mit Cillian Murphy als J. Robert Oppenheimer leichter gefallen, der 2024 unter anderem mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet wurde. Der Regisseur bezeichnet sein Oppenheimer-Skript gegenüber der New York Times noch als "Ergebnis eines 20 Jahre dauernden Denkprozesses".

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