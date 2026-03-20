Chuck Norris ist tot: Eine der größten Action-Legenden der Film- und Seriengeschichte

Der US-amerikanische Schauspieler und Kampfkünstler Chuck Norris ist tot. Bekannt war er für Filme wie Missing in Action und Delta Force sowie die Serie Walker, Texas Ranger.

Wie der Hollywood Reporter übereinstimmend mit anderen Medienseiten berichtet, ist Chuck Norris im Alter von 86 Jahren gestorben. Bereits am Donnerstag wurde der Hollywood-Star auf Hawaii in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Freitagmorgen gab die Familie der Martial-Arts-Legende seinen Tod bekannt.

In dem Statement heißt es:

Mit schwerem Herzen teilt unsere Familie mit, dass unser geliebter Chuck Norris gestern Morgen plötzlich verstorben ist. Auch wenn wir die Umstände privat halten möchten, möchten wir euch versichern, dass er von seiner Familie umgeben war und in Frieden gegangen ist.

Für die Welt war er ein Kampfsportler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke. Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebevoller Vater und Großvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie. [...]

Auch wenn unsere Herzen gebrochen sind, sind wir zutiefst dankbar für das Leben, das er gelebt hat, und für die unvergesslichen Momente, die wir mit ihm teilen durften. Die Liebe und Unterstützung, die er von Fans auf der ganzen Welt erhielt, bedeutete ihm so viel, und unsere Familie ist dafür aufrichtig dankbar. Für ihn wart ihr nicht nur Fans, ihr wart seine Freunde. [...]

Nachfolgend könnt ihr euch den vollständigen Instagram-Post anschauen:

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Von einer Kampfsportlegende zum Action-Star in Hollywood

Chuck Norris wurde am 10. März 1940 in Ryan, Oklahoma unter dem Namen Carlos Ray Norris Jr. als ältestes von drei Kindern geboren. Nach dem Schulabschluss ging er zur Air Force. Durch seine Zeit bei der Militärpolizei in Korea kam er erstmals mit Kampfsport in Berührung und bildete sich in der Kampfkunst Tang Soo Do weiter.

Als er in die USA zurückkehrte, blieb er den Martial-Arts-Künsten treu und entwickelte sich zum hochdekorierten Kämpfer. Nicht nur konnte er sich mehrmals als Karate-Weltmeister beweisen. Mit Chun Kuk Do begründete er sogar seinen eigenen Kampfstil. Ab den 1970er Jahren begeisterte er mit seiner Action-Expertise in Hollywood.

Mit Die Todeskralle schlägt wieder zu gelang ihm 1972 der Durchbruch auf der großen Leinwand. Als Gegner von Bruce Lee prügelte er sich in die Herzen der Fans. Später führte er zwei erfolgreiche Filmreihen an: Missing in Action und Delta Force. Sein größter Triumph ereignete sich jedoch im Fernsehen mit Walker, Texas Ranger.

Von 1993 bis 2001 war er in dem Action-Krimi-Western in der Rolle von Sergeant Ranger Cordell Walker aka Hayes Cooper zu sehen. 196 Episoden in neun Staffeln. Vier Jahre nach dem Ende der Serie erschien darüber hinaus ein TV-Film: Walker, Texas Ranger – Feuertaufe – von weiteren Spin-off-Serien ganz zu schweigen.

Chuck Norris war einer der ersten Meme-Könige

Eine unerwartete Wendung nahm seine Karriere, als Norris in den 2000er Jahren zum Protagonisten unzähliger Witze wurde, die immer dem gleichen Muster folgten und ihn mit frei erfundenen und völlig übertriebenen Fakten als unsterblichen Action-Helden stilisierten, etwa: "Chuck Norris kann mit einer Lupe Feuer machen. Nachts."

Seinen letzten großen Moment auf der Leinwand hatte er in The Expendables 2 an der Seite zahlreicher Schauspielkollegen, mit denen er das Action-Kino der 1980er Jahre geprägt hat, u.a. Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme. Die Rolle war eine Hommage an seine Figur John T. Booker aus dem Film Black Tiger.

Sogar ein Chuck-Norris-Witz hatte es in The Expendables 2 geschafft. Norris' Figur behauptet, dass sie von einer Kobra gebissen wurden und die Kobra daraufhin drei Tage später gestorben ist. Das Originalwitz lautet: "Chuck Norris wurde einmal von einer Kobra gebissen. Nach drei qualvollen Tagen starb die Kobra."