Ich kriege von Superheldenfilmen nur noch Kopfschmerzen, aber Clayface ist ein Lichtblick

Superheldenfilme langweilen mich in den letzten Jahren entweder zu Tode oder fühlen sich wie eine Beleidigung an. Als kleinere Horror-Produktion voller fieser Momente ist der neue DC-Film Clayface eine willkommene Abwechslung.

Meistens dauert es 20 bis 30 Minuten, dann ist da wieder dieses Stechen oder Pochen hinter meiner Stirn. Es setzt ein, sobald ich mal wieder im gemütlichen Kinosessel sitze und vor mir ein neuer Marvel- oder DC-Blockbuster über die Leinwand flimmert. Ich lasse (auch aus beruflichen Gründen) keinen Kinofilm aus den beiden Franchises aus, doch seit ein paar Jahren lösen unendlich oft gesehene Handlungsverläufe und Entwicklungen, unterirdische CGI-Effekte und austauschbare oder hässliche Bilder nur noch Kopfschmerzen bei mir aus.

Auch das neue DC Universe (DCU) unter der kreativen Leitung von Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran hat mich nach den zwei Kinofilmen Superman (öde) und Supergirl (öde und schlecht) bislang kalt gelassen. Jetzt startet mit Clayface der nächste DCU-Kinofilm, der durch größere Horror-Elemente punkten soll. Ich habe ihn vorab geschaut und verrate euch meine spoilerfreien Eindrücke. Schon mal vorab: Hier lohnt sich der Kinobesuch endlich wieder mal.

Neuer DCU-Film im Kino: Clayface zerstört das Leben eines Hollywood-Stars

Der Horror-Thriller von Eden Lake-Regisseur James Watkins baut aus anfänglichen Szenen das Idealbild eines jungen, erfolgreichen Schauspielstars zusammen. Matt Hagen (Tom Rhys Harries) ist der Aufstieg aus der Gosse von Gotham City in die Glamour-Welt Hollywoods gelungen. Der Schönling taucht in Talkshows auf, ziert die Coverstorys in Hochglanzmagazinen und darf schließlich seine erste Oscar-Nominierung feiern.

Die Partynacht in einem Club in Gotham nimmt jedoch eine schmerzhafte Wendung, nachdem Matt mit der Frau eines großen Gangsterbosses im Bett gelandet ist. Da er kurz davor mitbekommen hat, wer sie ist, und sich trotzdem auf den One-Night-Stand eingelassen hat, wird er nach dem Aufwachen von Bösewicht Markos Szabo (David Dencik) und dessen Schergen überrascht und bekommt das ganze Gesicht mit einer Rasierklinge aufgeschlitzt.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Clayface-Trailer schauen:

Matts aufstrebende Karriere ist endgültig ruiniert, als er auch den Gerichtsprozess gegen den Gangsterboss aufgrund einer korrupten Jury verliert und Gerüchte über ihn gestreut werden, die seine Laufbahn in der Filmindustrie beenden. Eines Tages erfährt er von der neuartigen Nanozellen-Technologie der Wissenschaftlerin Caitlyn Corr (Naomi Ackie) und lässt sich auf eigene Gefahr zahlreiche Dosen davon injizieren. Nachdem sein Gesicht Wochen später vollständig verheilt ist, beginnt der wahre Alptraum aber erst.

Der Body-Horror in Clayface setzt schmerzhaft-nötige Akzente im DCU

Wie Regisseur James Watkins sowie das Drehbuch-Duo Mike Flanagan (Spuk in Hill House) und Hossein Amini (Drive) die monströse Verwandlung der Hauptfigur vorantreiben und vor allem teils sehr explizit bebildern, verleiht Clayface als Teil des DCU eine Sonderstellung. Vorbei sind die Franchise-Verknüpfungen, überzogenen Actionszenen und humorvollen Einschübe aus Superman und Supergirl – dieser deutlich kleinere Film passt mehr in das übrig gebliebene DC-Raster aus Filmen wie Joker und The Batman.

Der finstere Abstieg in die gequälte Seele des Batman-Schurken und Matt Reeves' atmosphärisch unglaublich dichte Neuerfindung des Dunklen Ritters mit Robert Pattinson wirken eher wie Vorbilder für Clayface. Ohne nötige Comic-Vorkenntnisse wird hier "nur" die Geschichte eines Menschen erzählt, der zuerst die Kontrolle über seinen Körper und dann sich selbst verliert.

Mit Filmen wie Eden Lake, Die Frau in Schwarz und Speak No Evil hat sich James Watkins längst als Mann fürs Derbe und Schaurige hinter der Kamera bewiesen. So verwundert es nicht, dass sein Clayface lieber an Werke wie David Cronenbergs Die Fliege, Brian Yuznas Dark Society oder Sam Raimis Darkman erinnert. Referenzen, an die ich normalerweise nicht im Zusammenhang mit aktuellen Superheldenfilmen denke.

Wie gut die Genre-Ansätze für diesen DC-Film funktionieren, beweist eine Szene, bei der ich mich fast im Kinosessel winden musste. Darin sitzt Matt im Flugzeug und bemerkt plötzlich, dass seine Augenlider zugewachsen sind. Unter heftigen Turbulenzen stürmt er in die Toilette, wo ihm aus seiner Reisetasche nur eine Nagelschere bleibt, um sich zu behelfen. Das Ergebnis ist eine großartig unangenehme Sequenz, die ihr einfach selbst gesehen haben solltet.

Clayface schielt manchmal in Richtung Mainstream, bleibt aber düster und tragisch

Solche Body-Horror-Spitzen heben den DCU-Film von der Story ab, die ansonsten ab und zu in etwas vorhersehbare Richtungen verläuft. Eine sich früh anbahnende Romanze zwischen Matt und Caitlyn und die Ermittlung ihres Verlobten als Gotham-Polizist, der den mörderischen Eskapaden der Hauptfigur nachspürt, sind konventionelle Blockbuster-Bausteine, die Clayface trotzdem selbstbewusst nur streift.

Watkins und sein Drehbuch-Team halten den Franchise-Beitrag bis zum Ende als ruppigen, konsequenten Mix aus Horror-Thriller und Psychodrama zusammen, was auch der Schauspielleistung von Hauptdarsteller Tom Rhys Harries zu verdanken ist. Ihm nimmt man den glatten Hollywood-Schönling genauso ab wie das Abgleiten in Patrick Bateman-eske Tötungsgelüste und die verzweifelte Überforderung gegenüber seiner bizarren Transformation.

In der Pressevorführung von Clayface hat es mir gereicht, eine kleine Flasche stilles Wasser zum Film zu trinken. Die Aspirin-Tablette konnte ich diesmal in der Manteltasche lassen. Für das DCU gibt es also doch wieder Hoffnung.

Clayface läuft ab dem 22. Oktober 2026 in den deutschen Kinos.