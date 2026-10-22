Hat Clayface nach dem Ende eine Post-Credit-Szene? Hier erfahrt ihr die Antwort

Gerade ist der neue DC-Film Clayface im Kino gestartet. Falls ihr euch fragt, ob ihr bis zum Ende des Abspanns für zusätzliche Szenen sitzen bleiben müsst, erfahrt ihr hier die Antwort.

Seit den Blockbustern aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) sind zusätzliche Szenen im Abspann von Superheldenfilmen Standard geworden. Das gilt aber nicht automatisch für die Konkurrenz von DC, wo auf solche sogenannten Post-Credit-Szenen gerne verzichtet wird.

Seit dem 22. Oktober 2026 läuft mit Clayface der neue Film aus dem DC Universe (DCU) im Kino, das zuletzt mit Superman und Supergirl eröffnet und ausgebaut wurde. Wir erklären euch, ob es in dem neuen DCU-Film eine oder mehrere Post-Credit-Szenen gibt oder ob ihr zu Beginn des Abspanns schon gehen könnt.

Clayface hat keine Post-Credit-Szenen

Wie schon bei Supergirl gibt es auch jetzt in Clayface wieder keine zusätzlichen Szenen während oder nach dem Abspann. Falls ihr schnell gehen müsst oder keine Lust habt, sitzen zu bleiben, könnt ihr nach dem Ende des DC-Films also aufstehen und das Kino verlassen.

In Clayface von Regisseur James Watkins (Eden Lake) stürzt die Hollywood-Karriere des aufstrebenden Schauspielstars Matt Hagen (Tom Rhys Harries) in sich zusammen, nachdem ihm von einem Gangsterboss brutal das Gesicht zerschnitten wurde. Dank einer neuen Nanozellen-Technologie kann sein altes Aussehen wieder vollständig hergestellt werden – doch die Folgen sind umso fataler.

Falls ihr noch überlegt, ob sich der Kinobesuch von Clayface überhaupt lohnt, dann kann ich euch den neuen DCU-Film nur ans Herz legen. In meiner Review schreibe ich unter anderem:

Mit Filmen wie Eden Lake, Die Frau in Schwarz und Speak No Evil hat sich James Watkins längst als Mann fürs Derbe und Schaurige hinter der Kamera bewiesen. So verwundert es nicht, dass sein Clayface lieber an Werke wie David Cronenbergs Die Fliege, Brian Yuznas Dark Society oder Sam Raimis Darkman erinnert. Referenzen, an die ich normalerweise nicht im Zusammenhang mit aktuellen Superheldenfilmen denke.

Wie gut die Genre-Ansätze für diesen DC-Film funktionieren, beweist eine Szene, bei der ich mich fast im Kinosessel winden musste. Darin sitzt Matt im Flugzeug und bemerkt plötzlich, dass seine Augenlider zugewachsen sind. Unter heftigen Turbulenzen stürmt er in die Toilette, wo ihm aus seiner Reisetasche nur eine Nagelschere bleibt, um sich zu behelfen. Das Ergebnis ist eine großartig unangenehme Sequenz, die ihr einfach selbst gesehen haben solltet.

Nächstes Jahr geht es mit neuem Superman-Film im DCU weiter

Nach Supergirl und Clayface aus diesem Jahr geht das DCU 2027 im Kino mit Man of Tomorrow weiter. Darin kehren sowohl David Corenswet als Superman als auch Nicholas Hoult als Lex Luthor sowie Milly Alcock als Supergirl zurück.

In dem Superhelden-Blockbuster, der erneut von James Gunn inszeniert wird, müssen sich die beiden Erzfeinde gegen den mächtigen Bösewicht Brainiac zusammenschließen. Dieser wird von dem deutschen Schauspielstar Lars Eidinger gespielt. Man of Tomorrow startet am 8. Juli 2027 in den deutschen Kinos.

Dieser Artikel ist erstmals im Oktober 2026 auf Moviepilot erschienen. Wir haben ihn für euch aktualisiert.