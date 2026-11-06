Das wird der größte Netflix-Film des restlichen Jahres: Neuer Trailer zu Tarantinos Cliff Booth-Fortsetzung ist da

In wenigen Wochen erfahren wir bei Netflix, was Brad Pitts Stuntman nach Tarantinos Kino-Hit Once Upon a time ... in Hollywood getrieben hat. Moviepilot hat den neuen Trailer zu The Further Mis-Adventures of Cliff Booth für euch.

Während wir ungeduldig auf den zehnten und womöglich letzten Film von Quentin Tarantino warten, tobt der Regisseur sich momentan auf der Theaterbühne aus. Sein Stück The Popinjay Cavalier feiert nächstes Jahr in London Premiere, die Fortsetzung zu seinem aktuellsten Kinoeintrag Once Upon a Time ... in Hollywood hat Tarantino stattdessen an Fight Club-Regisseur David Fincher abgegeben.

Dieser erzählt die Geschichte von Brad Pitts Stuntman in The Further Mis-Adventures of Cliff Booth weiter und lange dauert es jetzt nicht mehr, bis wir bei Netflix erfahren, was daraus geworden ist. Einen Vorgeschmack gibt jetzt schon der neue Trailer.

Seht hier den neuen Trailer zu The Further Mis-Adventures of Cliff Booth:

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth - Trailer 2 (Deutsch) HD

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth: Brad Pitt schlägt als Stuntman wieder zu

Die Fortsetzung spielt einige Jahre nach den Ereignissen aus Once Upon a Time ... in Hollywood. Stuntman Cliff Booth ist im Hollywood der 70er Jahre zum Fixer der großen Filmstudios geworden und muss sich mit allerlei Drecksarbeiten die Hände und Fäuste schmutzig machen, die natürlich auch jede Menge Schlägereien und reichlich Blut involvieren.

Brad Pitt schlüpft in dem Film erneut in die Rolle des titelgebenden Stuntmans Cliff Booth. Darüber hinaus dürfen wir uns auf einen Starcast um Elizabeth Debicki (The Crown), Scott Caan (Ocean's Eleven), Yahya Abdul-Mateen II (Candyman), Carla Gugino (Spuk in Hill House), Peter Weller (RoboCop) und Corey Fogelmanis (Das Leben und Riley) freuen. Auch wenn David Fincher die Regie übernommen hat, stammt das Drehbuch von Quentin Tarantino höchstpersönlich.

Die Cliff Booth-Fortsetzung wird der größte Netflix-Film des restlichen Jahres

Mit einem stattlichen Budget von angeblich rund 200 Millionen US-Dollar, von dem allein 80 Millionen Dollar in die Gagen für Cast und Crew geflossen sein sollen, ist The Further Mis-Adventures of Cliff Booth nicht nur einer der teuersten Netflix-Filme aller Zeiten. Auch soll er das Streaming-Jahr für Netflix mit einem großen Knall beenden.

Der Streamer bringt den Streifen zunächst für einen limitierten Lauf in ausgewählte Kinos. In Deutschland startet The Further Mis-Adventures of Cliff Booth etwa am 26. November 2026 auf der großen Leinwand. Rund einen Monat später soll der Film dann das Streaming-Programm zu Weihnachten bei Netflix aufmischen. Dort zieht der Film am 23. Dezember ins Abo ein.

Welche anderen großen Streaming-Filme euch dieses Jahr noch erwarten, hört ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die größten Streaming-Filme, die noch dieses Jahr bei Netflix und Co. starten

Am Ende des Streaming-Jahres veröffentlichen Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Apple TV meist ihre prestigeträchtigsten Filme. Wir stellen euch noch dieses Jahr startende 12 Film-Highlights vor, die euch mit wahren Ereignissen, Sci-Fi-Abenteuern, Meisterdieben und Tarantino-Fortsetzungen begeistern wollen.

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In den kommenden Streaming-Originalproduktionen von Netflix und Co. tummeln sich bis Weihnachten Stars wie Brad Pitt als Fixer, Jessica Chastain als ermittelnde Country-Sängerin, Tom Hiddleston als Bergsteiger und Ben Affleck als Bürgermeisterkandidat.

