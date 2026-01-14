Clint Eastwood bekam seine ikonischste Rolle nur, weil der Regisseur seinen Favoriten nicht kriegte: "Er war zu teuer"

Eigentlich wollte Sergio Leone jemand anderen als Clint Eastwood für seinen Westernklassiker Für eine Handvoll Dollar. Ironischerweise war er zu teuer.

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Filmfans: Jene, die beim Namen Clint Eastwood an allerlei Wildwestfilme denken und jene, die Dirty Harry mit dem Hollywood-Urgestein assoziieren. Dabei wäre ihm die Hauptrolle im ikonischen Spaghetti-Western Für eine Handvoll Dollar beinahe durch die Lappen gegangen. Filmemacher Sergio Leone wollte nämlich eigentlich einen ganz anderen Star, der aber (passenderweise des Geldes wegen) nicht zur Verfügung stand.

Sergio Leone wollte einen anderen Western-Star für die ikonische Rolle von Clint Eastwood

In der Dollar-Trilogie spielte Clint Eastwood einen namenlosen Revolverhelden, den man nun den Fremden nennt. Wie Sergio Leone der BBC verriet, war sein Favorit für die Rolle jedoch jemand anderes: "Ich wollte eigentlich James Coburn, aber er war zu teuer", so der Regisseur. Den US-Schauspieler kannte man damals bereits aus Western wie Die glorreichen Sieben und Kriegsfilmen wie Gesprengte Ketten. Wie die BBC vorrechnet, kostete Eastwood damals gerade mal 15.000 US-Dollar, während Coburn mit 25.000 ein paar Dollar mehr eingesackt hätte.

Gut für Clint Eastwood jedenfalls, der zuerst auch nicht im Film mitspielen wollte, danach aber auch noch in den beiden Fortsetzungen Für ein paar Dollar mehr von 1965 und Zwei glorreiche Halunken von 1966 die Knarren sprechen ließ. Damit scheint auch Sergio Leone am Ende happy gewesen zu sein, der ein sehr spezielles Lob für seinen grimmigen Gunslinger übrig hatte: "Was mich an Clint am meisten beeindruckte, war seine träge Art sich zu bewegen. Für mich ähnelte Clint stark einer Katze."

Vielleicht hat Eastwood sich ja ein paar Moves bei seiner Siamkatze abgeguckt, die er in den 60ern hatte:

Wo streamt Für eine Handvoll Dollar mit Clint Eastwood?

Den klassischen Spaghetti-Western mit Clint Eastwood könnt ihr aktuell nur beim Amazon-Kanal Moviedome PLUS als Flatrate-Titel streamen. Ansonsten müsst ihr euch an Apple TV, Amazon, MagentaTV und Co. wenden, wo Für eine Handvoll Dollar als Leih- und Kauftitel vorliegt.

