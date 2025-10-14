Clint Eastwood hasst diese Szenen, die im Kino ständig vorkommen: "Beleidigt die Intelligenz"

Clint Eastwood ist nicht nur eine Schauspiel-Ikone, sondern auch ein meisterhafter Regisseur. Und es gibt eine Art von Szene, die er offenbar extrem verabscheut.

Clint Eastwood will das Publikum nicht arrogant behandeln

Clint Eastwood ist seit etlichen Jahrzehnten einer der bekanntesten Namen Hollywoods. Schon Anfang der 1970er begann er, Filme zu drehen. Und hatte dabei offenbar

Bei Expositionsszenen handelt es sich grundsätzlich um Szenen, die das Setting eines Films oder die Hintergründe einer Figur erklären. Eastwoods berühmter Mann ohne Namen aus Zwei glorreiche Halunken etwa könnte einer anderen Figur erklären, in welcher Phase der US-Geschichte wir uns befinden, oder warum er als Gesetzloser durchs Land zieht.

Solche Szenen sind gerade bei Blockbustern weit verbreitet. Viele Zuschauer:innen empfinden sie als stumpf und unauthentisch, weil die Dialoge sich ganz offensichtlich nicht an die jeweils andere Figur, sondern an den Kinosaal wenden. Clint Eastwood kann sich dieser Einschätzung nur anschließen. In einem Interview von 1978, aus dem Slashfilm zitiert, erklärt er:

Ich gebe dem Publikum, was ich für notwendig halte, um durch Geschichte zu kommen. Aber [die Exposition] beleidigt die Intelligenz nicht, weil ich zu viel zurechtlege. Ich lasse etwas für die Fantasie übrig. Ich möchte ehrlich mit den Zuschauer:innen sein.

Ich hasse es, diese Szenen zu haben – in denen man eine Pause macht, sich hinsetzt und dem Publikum erklärt, was bis zu diesem Punkt passiert ist, weil es nicht klug genug ist, es zu verstehen. Damit schaut man auf das Publikum herab. Im Regelfall meide ich Exposition.

Zu Eastwoods besten Regiearbeiten gehören etwa sein Western Erbarmungslos, der Kriegsfilm Letters from Iwo Jima oder das Drama Gran Torino. Als Filmemacher ist die Hollywood-Ikone bekannt dafür, beim Dreh so viel Zeit und Geld wie möglich sparen zu wollen. Womöglich auch, indem er so den Großteil an Exposition aus dem Drehbuch wirft.

