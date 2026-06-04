Clint Eastwood kündigte Western-Rolle im Streit mit dem berüchtigten Regisseur – aber dann wollte er eine Remake drehen

Nachdem der Dreh ohne ihn – und mit einigen Änderungen – abgeschlossen wurde, schlug Eastwood vor, den Film ohne Anpassungen noch einmal zu produzieren.

Die Karriere von Clint Eastwood fußt teilweise auf Remakes. So ist Für eine Handvoll Dollar ein Remake des japanischen Films Yojimbo, der Leibwächter und Pale Rider - Der namenlose Reiter ist im Grunde ein Remake von Mein großer Freund Shane. Da wäre ein weiteres Remake keine allzu große Sache.

Spannend wird es, wenn Eastwood das Original beinahe selbst gedreht hätte, wie es bei Jeremiah Johnson der Fall gewesen wäre.

Clint Eastwood verließ den Dreh von Jeremiah Johnson wegen des Regisseurs, der ebenfalls ersetzt wurde

John Jeremiah Johnson war ein amerikanischer Trapper, Pelzhändler und Abenteurer. Als Clint Eastwood für die Rolle gecastet wurde, war Sam Peckinpah (The Wild Bunch) als Regisseur verpflichtet. Laut dem Far Out Magazine war er damals schon dafür berüchtigt, Menschen in seinem Umfeld zu verärgern.

Eastwood gehörte schon bald ebenfalls zu den vergraulten Leuten und kündigte. Stattdessen schloss sich der Schauspieler dem Regisseur Don Siegel an und drehte Dirty Harry, was seiner Karriere einen gewaltigen Sprung nach vorn verschaffte.

Unterdessen wurden Robert Redford und Sydney Pollack als Star und Regisseur verpflichtet, um Jeremiah Johnson zu realisieren. Der Film war für beide keine leichte Aufgabe, berichtet Far Out .

Als der Film gedreht wurde, hat Pollack so einiges am Skript geändert. Im Laufe der Zeit konnte sich Milius mit der finalen Version anfreunden, doch Clint Eastwood hatte einen einfachen Vorschlag. Drehbuchautor John Milius erzählt von damals:

Sydney Pollack hat einen guten Film gemacht. Es war nur ein anderer Film, als der, den ich gemacht hätte. Ich habe mit Clint Eastwood darüber gesprochen. Er hat das Originaldrehbuch gelesen und gesagt: ‘Lass es uns noch einmal machen.’

Es war nur eine Idee, die im Raum stand, aber nie umgesetzt wurde.

Der Film Jeremiah Johnson von Pollack wurde gut angenommen, steht bei Moviepilot bei einer positiven 7,1 von 10. und Milius hat seinen Frieden damit gemacht. Clint Eastwood hat sich ebenfalls anderen Projekten zugewendet. Was die Zeit überdauert, ist das bekannte Meme, bei dem Robert Redford in die Kamera nickt.