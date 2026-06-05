Clint Eastwood verabschiedet sich mit 96 Jahren für immer: Der Sohn der Hollywood-Legende gibt seinen endgültigen Rücktritt vom Filmgeschäft bekannt

Eine der beeindruckendsten Hollywood-Karrieren könnte vorbei sein. Clint Eastwoods Sohn vermeldete bereits 2025 den Ruhestand der Legende und jetzt erst zieht die Meldung größere Kreise.

Er war an insgesamt 73 Filmen als Schauspieler beteiligt, hat bei 45 Filmen selbst Regie geführt und vier Oscars gewonnen. Er ist eine lebende Legende und steht für den Western wie kein anderes lebendes Hollywood-Gesicht. Clint Eastwoods Karriere ist unvergleichlich und jetzt scheint sie am Ende angekommen zu sein.

Clint Eastwoods Sohn gab den Ruhestand seines Vaters bekannt

Der Bericht unserer Schwesternseite Filmstarts dazu vor wenigen Tagen beruht auf einem Interview mit Clint Eastwoods Sohn und Musiker Kyle Eastwood aus November 2025. Kyle Eastwood selbst hatte auch für Filme seines Vaters, darunter Gran Torino und Million Dollar Baby, Musik komponiert. Er gab Ende 2025 während seiner Frankreich-Tournee mit seinem Jazz-Quintett dem französischen Sender France 3 ein Interview. Die genaue Passage über den Ruhestand seines Vaters lautet:

Ich habe viele schöne Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit ihm. Jetzt ist er im Ruhestand, er ist 95 Jahre alt. Aber ich hatte das große Glück, mit ihm an einigen Filmen mitwirken zu dürfen.

Mittlerweile feierte Eastwood sogar schon seinen 96. Geburtstag. Es gibt also einerseits keine offizielle Meldung zu seinem Ruhestand, andererseits fällt es auch schwer, die Aussage des eigenen Sohnes zu ignorieren, der keine weiteren Projekte erwartet. Tatsächlich wurde es in den letzten Jahren ein wenig ruhiger um Eastwood, der zuvor für sein hohes Alter ein ziemlich flottes Arbeitstempo hinlegte.

Als Schauspieler war er in den letzten zehn Jahren nur in seinen eigenen Filmen The Mule und zuletzt Cry Macho 2021 zu sehen. Regiearbeiten lieferte er mehr ab, allerdings hatte sich auch hier die Frequenz verringert und in den 2020er Jahren kamen nur noch Cry Macho und sein – vielleicht letztes großes – Spätwerk Juror #2. Neue Projekte sind keine angekündigt.

Hier könnt ihr Clint Eastwoods letzte Filme streamen

In den 71 Jahren Karriere haben sich so einige Hollywood- Meilensteine angesammelt. Der erste Leinwandauftritt von Eastwood war allerdings keiner. 30 Sekunden war er 1955 in dem Monster-Film Die Rache des Ungeheuers zu sehen als Labortechniker, der wegen dem Verschwinden seiner Maus frustriert war.

Während es Die Rache des Ungeheuers leider nirgends zu streamen gibt, könnt ihr Eastwoods letzte Filme getrost in einer Flatrate schauen:

Cry Macho (2021), sein letzter Film als Schauspieler : HBO Max

: HBO Max Juror #2 (2024), sein letzter Film als Regisseur: WOW – lest hier unsere Empfehlung für den packenden Thriller

Dass Clint Eastwoods Karriere lange und fruchtbar war, erkennt man auch an seinem Oscar-Rekord, den er seit den 00er Jahren innehat. Als er seinen Regie-Oscar für Million Dollar Baby von 2004 entgegennahm, war er bereits 74 Jahre alt und ist damit bis heute der älteste Gewinner eines Regie-Oscars. Viele andere sind in dem Alter schon in Rente, während Eastwood noch 20 weitere Jahre (!) munter Hollywood-Hits produzierte. Kaum jemand hat den Ruhestand nun mehr verdient.