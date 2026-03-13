Clint Eastwoods Meinung zur Kunst in den USA: "Es ist nicht wie in Europa, hier gibt es nur wenige originale Kunstformen"

Clint Eastwood verdankt seinen Karrieredurchbruch dem Western, aber seine Liebe zu dem Genre reicht noch viel tiefer, wie er über die Jahre bewiesen hat.

André Bazin, Vater der modernen Filmkritik, bezeichnete den Western einmal als "den amerikanischen Film par excellence". Kaum ein Genre ist so mit dem Land verbunden, in dem es entstand – und ist gleichzeitig so populär und einflussreich in anderen Kulturen. Anders ausgedrückt: Der Heimatfilm wäre sowas wie das deutsche Äquivalent zum Western, aber in Italien, China oder Australien würde trotzdem kaum jemand auf die Idee kommen, eine Hommage an Wenn die Alpenrosen blüh'n zu drehen. Auch wenn ich das sofort anschauen würde.

Die mythisch aufgeladenen Geschichten vom amerikanischen Grenzland haben Generationen von Filmemachenden aus unterschiedlichsten Ländern beeinflusst, was sich an kaum einer Karriere so gut aufzeigen lässt wie jener von Western-Legende Clint Eastwood.

Für Clint Eastwood gibt es drei echte amerikanische Kunstformen

Der amerikanische Westen begleitet das Kino schon seit der Stummfilmzeit (Stichwort: Der große Eisenbahnraub von 1903), seine Hochphase erlebte das Genre aber nach dem Erfolg von Höllenfahrt nach Santa Fé aus dem Jahr 1939, der John Wayne zum Box Office-Zugpferd machte. Der 1930 geborene Clint Eastwood kam im Prinzip zu spät im Hollywood-Geschäft an, um auf der Welle von Western zu reiten, die Regiegrößen wie John Ford, Anthony Mann, Howard Hawks oder Delmer Daves zustande brachten.

Eine Karriere, wie sie John Wayne, James Stewart oder Gary Cooper beschieden war, schien für Eastwood außer Reichweite. Denn als er seine ersten Schritte in der Branche nahm, war das noch junge Fernsehen bereits dabei, dem Kino den Rang abzulaufen, während der amerikanische Western etwas zu angestaubt war. Erste Bekanntheit erlangte Eastwood deswegen in der TV-Serie Tausend Meilen Staub. Für den Kinoruhm musste er jedoch nach Spanien reisen, wo der Italiener Sergio Leone dem Western eine Runderneuerung verschaffte. Zum waschechten Western-Star wurde Clint Eastwood erst dank Leones Für eine Handvoll Dollar von 1964 und dessen Fortsetzungen.

Über den Umweg Europa erlangte Eastwood also auch in den USA Berühmtheit, wo er dem Western treu blieb. Seitdem drehte er als Regisseur und Schauspieler Genre-Klassiker wie Ein Fremder ohne Namen und Erbarmungslos. Im Zuge dessen sprach er auch mehrfach über die Bedeutung, die der Western aus seiner Sicht einnimmt. Dabei hält er sich nicht zurück (via Fotogramas und ClintEastwood.net ):

Ich fühle mich dem Western sehr verbunden. Ehrlich gesagt, Amerika ist nicht wie Europa, hier gibt es nur wenige originale Kunstformen. Die meisten sind von europäischen Kunstformen abgeleitet. Abgesehen vom Western und Jazz oder Blues ist das alles, was wirklich originär ist.

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Eastwood feierte diese amerikanischen Kunstformen immer wieder

Die Bedeutung des Westerns hat Eastwood über die Jahre mehrfach betont, zum Beispiel als Begründung dafür, warum er sich ausgerechnet in den 80er Jahren – und nach dem Box Office-Desaster Heaven's Gate - Das Tor zum Himmel von Michael Cimino – dazu entschied, Pale Rider - Der namenlose Reiter zu drehen. Nebenbei lieferte er eine kurze Geschichte des ganzen Genres:

Wenn man den Film als Kunstform betrachtet, wie es einige Leute tun, dann wäre der Western eine wahrhaft amerikanische Kunstform, ganz so wie es der Jazz ist. In den sechziger Jahren waren amerikanische Western festgefahren [...].

Und weiter:

Dann kamen die italienischen Western auf, und wir waren mit diesen sehr erfolgreich; sie starben eines natürlichen Todes. Nun denke ich, dass es an der Zeit ist, den klassischen Western zu analysieren. Man kann immer noch über Schweiß und harte Arbeit sprechen, über den Geist, über die Liebe zum Land und über Ökologie. Und ich denke, man kann all diese Dinge im Western sagen, in der klassischen mythologischen Form.

Den anderen amerikanischen Kunstformen hat sich Eastwoods übrigens ebenfalls in Form von Filmen gewidmet. So führte er unter anderem Regie beim Biopic Bird, in dem Forest Whitaker als legendärer Jazz-Saxophonist Charlie Parker zu sehen ist. Und in der Dokumentation Piano Blues and Beyond interviewte er Blues- und Jazz-Größen.

Clint Eastwoods jüngste Regiearbeit ist Juror #2 mit Nicholas Hoult, der in Deutschland bei Sky/WOW im Abonnement streamt.

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