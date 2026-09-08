Große TV-Premiere: Heute geht Club der roten Bänder mit brandneuer Serie weiter

Vor über einer Dekade startete Club der roten Bänder bei VOX. Jetzt wird die neue Generation vorgestellt. Wir haben alle wichtigen Infos zur Nachfolgeserie für euch zusammengefasst.

Drei Staffeln lang zog Club der roten Bänder von 2015 bis 2017 in den Bann und sorgte dafür, dass der Taschentuchverbrauch in hiesigen Haushalten bedeutend gesteigert wurde. Die deutschsprachige Adaption der katalanischen Serie Polseres Vermelles war ein riesiger Erfolg und lange Zeit das Aushängeschild von VOX.

Mit einer Rückkehr der vertrauten Figuren solltet ihr allerdings nicht rechnen. In Club der roten Bänder – Die neue Generation rückt eine neue Gruppe junger Menschen in den Vordergrund, die sich auf den Gängen eines Krankenhauses begegnet und besondere Erfahrungen miteinander teilt. Nun feiert die Serie ihre TV-Premiere.

Alle Sendetermine zur neuen Club der roten Bänder-Serie

Die 1. Staffel von Club der roten Bänder – Die neue Generation umfasst insgesamt sechs Folgen, die jeweils im Doppelpack ausgestrahlt werden. Los geht's heute Abend um 20:15 Uhr auf VOX. Danach folgen jeden Dienstag zwei weitere Kapitel.

Folge 1 und 2 laufen am 8. September 2026

laufen am 8. September 2026 Folge 3 und 4 laufen am 15. September 2026

laufen am 15. September 2026 Folge 5 und 6 laufen am 22. September 2026

Wenn ihr die Serie lieber streamen wollt, könnt ihr direkt die ganze Staffel bingen. Bei RTL+ und WOW wurden bereits alle Folgen online gestellt.

Die Besetzung und die Handlung im Überblick

In ihren Grundzügen hat sich die Geschichte nicht verändert. Im Mittelpunkt von Club der roten Bänder – Die neue Generation stehen fünf Jugendliche, die ein rotes OP-Bändchen tragen und sich zum titelgebenden Club zusammenschließen. Sie alle leiden an schweren Krankheiten, finden aber Halt und Trost in ihrer Gemeinschaft.

Zwischen Schicksalsschlägen und Hoffnungsschimmern balanciert Club der roten Bänder – Die neue Generation auf dem schmalen Grat zwischen Drama und Komödie und nähert sich feinfühlig dem Innenleben der Figuren an. Macht euch also auf eine sehr emotionale Serie gefasst, die über die Ausstrahlung hinaus beschäftigt.

Das große Club der roten Bänder-Universum

Tatsächlich handelt es sich bei Club der roten Bänder – Die neue Generation bereits um den dritten (!) Ableger. Bereits 2019 ist ein ergänzender Kinofilm namens Club der roten Bänder – Wie alles begann erschienen, der als Vorgeschichte zur Originalserie fungiert. Zwei Jahre später folgte zudem das Spin-off Tonis Welt.

Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie die neue Generation beim Publikum ankommt.