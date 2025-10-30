Colin Farrell trauert dem DC-Film eines Meisterregisseurs hinterher, den wir wohl nie sehen werden

Nach seinem DC-Auftritt als der Pinguin sollte Colin Farrell für James Gunns DCU die Rolle des Sergeant Rock im gleichnamigen Film verkörpern. Das Projekt unter Regie von Luca Guadagnino liegt derzeit jedoch auf Eis.

James Gunns DC Universe (DCU) ist diesen Sommer mit Superman und der 2. Staffel von Peacemaker so richtig ins Rollen gekommen. Doch schon jetzt wurden erste Projekte abgesagt. Niemand Geringeres als Luca Guadagnino sollte einen Sgt. Rock-Film inszenieren, mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Das Projekt musste jedoch vorerst auf Eis gelegt werden, zum großen Bedauern des Hauptdarstellers.

Colin Farrell bedauert die Stilllegung vom DCU-Film Sgt. Rock

Sgt. Rock ist eine DC-Figur ohne Superkräfte. Es handelt sich um einen hochklassig ausgebildeten Soldaten der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Durch die Unverfügbarkeit der Drehorte im Vereinigten Königreich musste die Produktion vorerst stillgelegt werden, weshalb auch Regisseur Guadagnino von dem Projekt absprang. Das Drehbuch stammt von seinem Kollaborateur Justin Kuritzkes (Queer, Challengers).

Rund um Guadagninos angekündigtes American Psycho-Reboot ist momentan die Gerüchteküche heftig am Brodeln.

In einem Interview auf dem YouTube-Kanal von Josh Horowitz betonte Colin Farrell, der bereits als Pinguin als DC-Figur glänzen konnte, seine Leidenschaft für das Projekt.

Gott, das war ein fantastisches Drehbuch. Ich frage mich, was aus dem Projekt werden wird. [...] Ich habe keine Ahnung, wie der aktuelle Stand ist, aber es sollte wirklich umgesetzt werden.

Bereits vor einigen Monaten äußerte James Gunn seine Hoffnungen, dass das Projekt irgendwann umgesetzt werden würde. Jedoch konnte er zu diesem Zeitpunkt Guadagninos Rückkehr als Regisseur ausschließen. Trotzdem scheint der Sgt. Rock-Film mit Colin Farrell noch immer nicht ganz vom Tisch zu sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Worauf können sich DC Fans als Nächstes im DCU freuen?

Das nächste DCU-Projekt mit festem Starttermin ist zunächst einmal der Superheldinnenfilm Supergirl: Woman of Tomorrow von Regisseur Craig Gillespie. Er startet am 26. Juni 2026 in den deutschen Kinos. Ein Jahr später folgt dann das Sequel zu James Gunns Superman namens Man of Tommorow.