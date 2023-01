Comeback nach HIMYM schon begraben: Neue Netflix-Serie mit Neil Patrick Harris ist abgesetzt

Nach How I Met Your Mother muss sich Neil Patrick Harris schon wieder von seiner neusten Serie verabschieden. Netflix hat Uncoupled mit dem Barney-Star abgesetzt.

Nach seiner Kultrolle als Barney Stinson in How I Met Your Mother meldete sich Neil Patrick Harris 2022 auf Netflix zurück. In seiner neuen Serie Uncoupled spielt er einen erfolgreichen Immobilienmakler, der sich plötzlich im New Yorker Singleleben zurechtfinden muss. Nach der 1. Staffel muss sich der HIMYM-Star aber schon wieder von seinem Netflix-Comeback verabschieden.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Uncoupled schauen:

Uncoupled - S01 Teaser Trailer (English) HD

Netflix hat neue Neil Patrick Harris-Serie Uncoupled abgesetzt

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat der Streamingdienst Uncoupled nach nur einer Staffel bereits abgesetzt. Wirklich überraschend soll die Absetzung aber nicht sein, denn die Serie mit dem HIMYM-Star hat nach der Veröffentlichung der 1. Staffel keine großen Wellen auf Netflix geschlagen.

In der Serie von Modern Family-Produzent Jeffrey Richman und Sex and the City-Schöpfer Darren Star ist der Barney-Star in der Hauptrolle des Immobilienmaklers Michael Lawson zu sehen, der nach 17 Jahren Ehe überraschend von seinem Mann Colin (Tuc Watkins) verlassen wird. Als schwuler Single Mitte 40 muss Michael jetzt nach vielen Jahren wieder mit der Dating-Welt von New York City klarkommen.



Falls ihr auf eine Fortsetzung verzichten könnt, steht zumindest eine Staffel von Uncoupled noch bei Netflix im Abo bereit. How I Met Your Mother-Fans können alle 9 Staffeln der Kult-Sitcom bei Disney+ streamen.*

Habt ihr Uncoupled geschaut?