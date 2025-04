Comedy-Genie sollte eigentlich Jack Blacks Minecraft-Rolle spielen – jetzt ist nur noch sein Stöhnen im Film zu hören

Bevor Jack Black für die Hauptrolle von Ein Minecraft Film vor der Kamera stand, war eigentlich ein anderes Comedy-Genie für diese vorgesehen. Von ihm bleibt im Film nur Grunzen und Stöhnen übrig.

Statt Minecraft-Hauptrolle: Matt Berry vertonte einen Dorfbewohner mit Grunzlauten

Ein Minecraft Film erfreut sich nach wie vor ungetrübter Beliebtheit. Er könnte die Marke von einer Milliarde US-Dollar Einspielergebnis bald knacken. Das ist nicht zuletzt das Verdienst von Hauptdarsteller Jack Black , der in seiner Rolle Steve viele Fans begeistert. Dabei sollte den Part eigentlich ein anderer Comedy-Star spielen:

Wie der gut informierte Medienjournalist Matthew Belloni für Puck berichtet, war ursprünglich Berry für die Minecraft-Hauptrolle vorgesehen. Aufgrund der Auswirkungen des Hollywood-Streits von 2023 zwangen ihn Terminüberschneidungen aber zur Absage.

Seine Stimme ist aber dennoch im Film zu hören: Als Trostpreis ließ ihn Regisseur Jared Hess den Dorfbewohner Nitwit vertonen, dessen Grunzlaute Marlene (Jennifer Coolidge) in romantische Wallung versetzen: Genau wie seine Vorbilder aus der Spielvorlage teilt sich auch Nitwit nur über Geräusche wie Brummen oder Stöhnen mit.

Matt Berry-Fans werden es schade finden, dass der Schauspieler seine vorgesehene Rolle nicht wahrnehmen konnte. Spätestens seit der grandiosen Serie What We Do in the Shadows gilt er vielen als Comedy-Genie. Schon lange zuvor hatte er sich allerdings mit Snuff Box, Toast of London und seinen Auftritten in The IT Crowd einen Namen gemacht.

Im Übrigen war Berry zeitweise auch viel auf der Leinwand zu sehen: Er spielte unter anderem Rollen in Moon und Snow White and the Huntsman. Zuletzt vertonte er die Figur Paddler im Oscar-Gewinner Der wilde Roboter.

