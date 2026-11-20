Eine neuere Cop-Serie ist in Deutschland noch ziemlich unbekannt. Jetzt hat sie ein großes Lob von Stephen King bekommen. Moviepilot verrät euch mehr Details darüber.

Krimi- und Thriller-Serien gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, weshalb einem der Überblick immer schwerer fällt. Gerade die richtig guten gehen so leicht unter. Bestseller-Autor Stephen King hat sich dafür gerade zu Wort gemeldet, um einem persönlichen aktuellen Favoriten mehr Bekanntheit zu verleihen. Besonders Fans von The Rookie sollten sich die Serie auf die Watchlist packen.

Stephen King feiert Blue Lights als derzeit beste Cop-Serie im TV

Auf X hat King erst vor wenigen Tagen eine Empfehlung für die BBC-Serie Blue Lights abgegeben. Diese begleitet eine Gruppe junger Polizist:innen bei ihrem Berufsalltag im irischen Belfast und soll neben dem besonderen Setting durch die realistische Machart glänzen. King schreibt über Blue Lights:

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BLUE LIGHTS (Britbox): Die beste Cop-Serie im Fernsehen – und die Episode 'Vollmond-Fieber' verdient jedes nur erdenkliche Lob. Ein Kritiker meinte: 'Es ist The Pitt mit Polizisten'. Smarter Kritiker.

Neben den offensichtlichen Parallelen zu The Rookie greift King auch einen Vergleich von Blue Lights mit dem jüngeren Serien-Hype The Pitt auf. Die vielfach Emmy-prämierte HBO Max-Produktion zeigt den nervenzerreißenden Alltag in einem Krankenhaus in Pittsburgh nahezu in Echtzeit.

Wann und wie kann man Blue Lights in Deutschland schauen?

Hierzulande könnt ihr die 1. Staffel von Blue Lights bei Skys WOW im Abo streamen. Wenn ihr noch mehr schauen wollt, dann findet ihr insgesamt drei Seasons mit je sechs Folgen von Blue Lights mit Leih- und Kaufoptionen bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime und Apple TV. Eine vierte Staffel wurde bis vor kurzem in Großbritannien ausgestrahlt und hat noch keinen deutschen Starttermin.

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Auch in der Moviepilot-Community ist Blue Lights bisher noch ein wenig bewerteter Geheimtipp. Bei denjenigen, die sie schauen, kommt das Cop-Drama aber gut an. So schreibt Markbln:

Eine der besten Polizeiserien der letzten Jahre, in der großartige Schauspieler ein eigentlich durchschnittliches Drehbuch zur feinsten Unterhaltung tragen.

Und falls ihr generell wissen wollt, welche Serien-Highlights ihr aktuell streamen könnt, hört hier rein:

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.