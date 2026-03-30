Eine der besten Wohlfühlserien kehrt 2026 endlich zurück: Sie ist die Kuscheldecke, die wir alle dringend brauchen

Im Sommer kehrt eine der aktuell besten Feel-Good-Serien mit ihrer 4. Staffel zurück. Sie versprüht genau den Charme voll sorgloser und kluger Unterhaltung, den wir gerade wieder dringend benötigen.

Bei der aktuellen Nachrichtenlage sehnen wir uns manchmal nach einer Serie, in der die Welt noch in Ordnung ist. 100 Prozent Wohlfühl-Unterhaltung hat Ted Lasso bereits in den ersten drei Staffeln bei Apple TV versprüht. Noch dieses Jahr geht die sportliche Dramedy mit Jason Sudeikis in die vierte Runde – und hat dabei eine riesige Änderung für Fans im Gepäck.

Ted Lasso bei Apple TV: Kuscheln auf dem Fußballplatz

Ted Lasso dreht sich um den gleichnamigen Trainer (Sudeikis) aus Texas, der in den USA lediglich College-Football-Mannschaften zum Sieg verholfen hat. In Staffel 1 wird er unerwartet von dem englischen Fußballverein AFC Richmond als neuer Coach in der ersten Liga angeheuert. Rebecca (Hannah Waddingham), die Besitzerin des Vereins, erwartet jedoch keine Glücksträhne von Ted. Stattdessen möchte sie, dass er Richmond an die Wand fährt, um ihrem Ex-Mann eins auszuwischen.

Mit der Überzeugungskraft selbstgebackener Kekse und fast schon unerträglich guter Laune werden die beiden jedoch zu unerwarteten Freund:innen, während es Ted gelingt, mit seinen eigentümlichen Methoden aus einem Haufen zielloser Einzelgänger ein echtes Team zu formen. Dabei gelang der Serie der perfekte Drahtseilakt zwischen müheloser Comedy und immer wieder überraschenden tiefsinnigen Momenten, die genauso sehr zum Mitlachen wie zum Mitweinen einluden.

So spielte sich Richmond über drei Staffeln hinweg mit Teds Hilfe einmal durch die Premiere League und wieder zurück – sowie in die Herzen von Millionen Fans – bevor der Ausnahmetrainer am Ende von Staffel 3 den tränenreichen Antritt zurück nach Hause gen USA wagte.

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Ted Lasso geht weiter: Das erwartet uns in Staffel 4

Genau hier wird Staffel 4 nun ansetzen. Denn darin kehrt Ted nach seinem USA-Ausflug einmal mehr nach London zurück – diesmal jedoch nicht, um die Männermannschaft anzuführen. Er soll die frisch gegründete Frauenfußballmannschaft von Richmond trainieren. Damit rücken beliebte Figuren um Jamie Tartt (Phil Dunster) und Roy Kent (Brett Goldstein) in den Hintergrund und es wird Platz für neue Charaktere und Geschichten geschaffen.

Fans dürfen sich dennoch freuen, auch einige der bekannten Ted Lasso-Gesichter wiederzusehen. Unter anderem werden Rebecca, Keeley (Juno Temple) und Leslie (Jeremy Swift) in der neuen Staffel zu sehen sein. Auch Roy wurde bereits als Rückkehrer bestätigt. Wie viele weitere Fußballer des AFC Richmond wir wiedersehen werden, bleibt aktuell noch weiter abzuwarten.

Wann kommt Ted Lasso Staffel 4 zu Apple TV?

Ein genauer Starttermin wurde für die 4. Staffel von Ted Lasso noch nicht bekanntgegeben. Doch die neuen Folgen sollen noch im Sommer 2026 bei Apple TV eintreffen. Und wenn ihr uns fragt, kann der Sommer gar nicht schnell genug kommen.