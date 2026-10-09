Neue Fantasyserie geht bei Disney+ durch die Decke: Sie wird von 100 Prozent der Kritik empfohlen

Bei Disney+ hat sich eine neue Young Adult-Fantasyserie zum Streaming-Hit gemausert, die bei Rotten Tomatoes auf perfekte 100 Prozent kommt. Ihr solltet sie auf dem Schirm haben.

Was passiert, wenn man Harry Potter, Wednesday und Maxton Hall in einen Topf wirft und einmal kräftig umrührt? Womöglich kommt man ungefähr bei der neuen Serie Coven Academy raus, die vor wenigen Tagen bei Disney+ gestartet ist. Die Young Adult-Fantasyserie geht bei dem Streamer gerade komplett durch die Decke und hat sich schon die Spitzenposition der Charts gesichert. Und glaubt man der Kritik, ist sie auch noch richtig gut.

Coven Academy erobert Disney+: Neue YA-Fantasyserie voller Hexen und Magie

Coven Academy dreht sich um die Zauberschule Crescent Veil Academy in New Orleans, die von zahlreichen Teenies mit magischen Fähigkeiten besucht wird. Diese müssen dort lernen, ihre Kräfte zu beherrschen und ihre Stadt nebenbei vor drohenden Gefahren zu beschützen.

Mittendrin ist die junge Briar (Malina Weissman), die erst kürzlich herausgefunden hat, dass sie eine Hexe ist. Gemeinsam mit dem charmanten Jake (Malachi Barton) und ihren Mitschüler:innen versucht sie, den Tod ihrer Mutter Mary aufzuklären.

Die neue Serie ist in den USA am 1. Oktober 2026 beim Kabelsender Freeform gestartet. International läuft Coven Academy seit dem 2. Oktober bei Disney+. Dort stehen mittlerweile alle 21 Folgen der 1. Staffel zur Verfügung, die sich in den letzten Tagen in den Serien-Charts immer weiter nach oben bis an die Spitze vorgekämpft haben. Laut Flixpatrol steht der YA-Fantasy-Hit aktuell in 59 Ländern auf Platz 1. In Deutschland sieht das Ranking aktuell so aus (Stand: 9. Oktober 2026):

Hinter der neuen Serie steckt Tim Federle, der bei Disney+ zuvor unter anderem die High School Musical-Serie Das Musical: Die Serie umgesetzt hat. Vor der Kamera versammelt Federle in Coven Academy unter anderem Malina Weissman, die Fantasy-Fans etwa aus der Netflix-Serie Eine Reihe betrüblicher Ereignisse kennen. Malachi Barton sorgte hingegen zuletzt in der Kult-Fortsetzung Camp Rock 3 für Aufsehen. Dazu ist er Teil von Disneys Zombies-Franchise.

100 Prozent bei Rotten Tomatoes: Coven Academy wird von der Kritik gefeiert

Nicht nur die Charts-Platzierung kann sich für Coven Academy sehen lassen, auch genießt die neue Serie aktuell einen perfekten Score bei Rotten Tomatoes . 100 Prozent der acht Kritiken empfehlen den YA-Hit, während die Serie auch beim Publikum auf starke 73 Prozent kommt. Das renommierte Branchenmagazin Variety beschreibt Coven Academy etwa als "magisch, düster und komplett mitreißend":

Spaßige Spezialeffekte, einige wahrhaft furchterregende Widersacher und selbst das typische YA-Chaos aus fragwürdigen Beziehungsentscheidungen und anstrengenden Erwachsenen, die die Entschlossenheit und den Durchhaltewillen zielstrebiger Teenager immer wieder unterschätzen, machen die Serie äußerst unterhaltsam.



Als negativen Punkt stellt Variety-Autorin Aramide Tinubu einzig die Laufzeit der einzelnen Episoden heraus, die zwischen 10 bis 22 Minuten variieren. Hier hätten weniger Episoden mit einer längeren Laufzeit wohl durchaus Sinn ergeben, auch wenn Fans von Kurzformaten dadurch voll auf ihre Kosten kommen.

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Auch Rianna de Bono-Smith von Screen Rant beschreibt Coven Academy als Mischung aus "kitschig, einnehmend und überraschend charmant". Ihr hätten die kurzen Episodenkapitel hingegen wenig ausgemacht:

Die schnelllebigen Kapitel sind erfrischend und machen die erste Staffel von Coven Academy unglaublich leicht zu bingen.



Zum Ende der 1. Staffel werden zahlreiche Fragen und Handlungsstränge offengelassen, sodass mehr Folgen in weiteren Seasons durchaus möglich sind. Bisher haben Freeform und Disney+ einer 2. Staffel jedoch noch kein grünes Licht gegeben. Schaut man sich die Streamingzahlen und Stimmen an, ist es aber wohl nur eine Frage der Zeit, bis hier die Bestätigung kommt.