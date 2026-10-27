100 Prozent bei Rotten Tomatoes: Neuer Fantasy-Hype bei Disney+ bekommt Staffel 2

Bei Disney+ geht eine neue Fantasyserie aktuell völlig durch die Decke. Nach rosigen Streaming-Zahlen und einem perfekten Rotten Tomatoes-Score folgt jetzt Staffel 2.

Dass Fantasystoffe für ein jugendliches Publikum gut ankommen, haben etwa die Harry Potter-Reihe und Netflix-Hit Wednesday eindrücklich bewiesen. Bei Disney+ steht seit wenigen Wochen ein weiterer Beweis im Programm, denn Coven Academy hat sich in Windeseile zum Streaming-Hit gemausert und die Kritik restlos begeistert. Jetzt soll eine 2. Staffel folgen.

Fantasy-Hit bei Disney+ geht weiter: Coven Academy bekommt Staffel 2

Wie Variety berichtet, hat Disney+ einer 2. Staffel von Coven Academy nun offiziell grünes Licht gegeben. Die Nachricht kommt wenig überraschend, nachdem sich die Serie wochenlang an der Spitze der Streaming-Charts bei Disney+ hielt und dort fulminante Zahlen einfahren konnte. So soll die 1. Staffel in den letzten drei Wochen rund 20,3 Millionen Stunden geschaut worden sein. Das erste der 21 Serien-Kapitel wurde darüber hinaus auch auf TikTok, Instagram und YouTube veröffentlicht. Insgesamt konnten dort über 30 Millionen Views verzeichnet werden.

Doch nicht nur die Streaming-Zahlen sind überschwenglich: Auch die Kritiken zur neuen Fantasyserie können sich sehen lassen. So hält Coven Academy noch immer einen perfekten Kritiken-Score von 100 (!) Prozent bei Rotten Tomatoes gegen eine Publikums-Wertung von 73 Prozent positiver Stimmen.

Hinter der Serie steckt Tim Federle, der zuvor unter anderem die High School Musical-Serie Das Musical: Die Serie für Disney+ umgesetzt hat. Vor der Kamera sind unter anderem Malina Weissman aus Eine Reihe betrüblicher Ereignisse sowie Malachi Barton zu sehen, der zuletzt in Kult-Fortsetzung Camp Rock 3 für Aufsehen sorgte.

Die beiden besuchen als Briar und Jake die Zauberschule Crescent Veil Academy in New Orleans für Jugendliche mit magischen Fähigkeiten. Briar hat erst kürzlich herausgefunden, dass sie eine Hexe ist und muss dort lernen, ihre Kräfte zu kontrollieren. Dazu blickt sie hinter das Geheimnis um den mysteriösen Tod ihrer Mutter Mary.

Wann kommt Coven Academy Staffel 2 zu Disney+?

Wann die Fortsetzung bei Disney+ an den Start geht, wurde bisher nicht offiziell enthüllt. Wenn die Produktion bald aufgenommen werden kann, können Fans womöglich ab Anfang 2028 mit Staffel 2 bei dem Streamer rechnen. Wie Federle gegenüber Variety erklärte, könnten sich die neuen Folgen näher mit dem Mutter-Tochter-Duo um Briar und Mary beschäftigen.

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