Criminal Minds-Star wurde vor 12 Jahren aus der Serie geekelt – heute ist sie eine der wichtigsten Darstellerinnen des Serienkiller-Hits

Criminal Minds läuft nun schon seit 2005. Im Laufe der Jahre hat die Besetzung einige Veränderungen durchgemacht, die teils auf starke Kritik stießen.

Criminal Minds gehört neben Navy CIS zu den langlebigsten Krimiserien im Fernsehen. Nach 15 Jahren war dann 2020 Schluss, wenigstens fürs Erste. Denn mit dem Revival Criminal Minds: Evolution startete dann doch noch eine 16. Staffel. Darin gibt es auch ein Wiedersehen mit Emily Prentiss, gespielt von Paget Brewster. Serie und Schauspielerin verbindet eine schwierige Vergangenheit. Jahrelang gehörte Brewster nicht zum Cast.

Padget Brewster über Criminal Minds-Ausstieg: "Eines der verletzendsten Dinge, die mir je passiert sind"

Ab der 2. Staffel war Paget Brewster als Special Agent Emily Prentiss Teil der Criminal Minds-Besetzung. 2010 wurde bekannt, dass sie nicht für Staffel 6 zurückkehren würde. Als offizielle Begründung wurden damals Budget-Kürzungen genannt. Brewster verriet aber ganz andere, sexistische Beweggründe auf Seiten eines Mitarbeiters des Senders CBS. In einem Interview mit dem AV Club 2015 erklärte sie die Situation so:

[Jemand von CBS] hat [Produzent] Edward Allen Bernero angerufen und gesagt: 'Ich will neue Frauen.'

Nach Bekanntgabe des unfreiwilligen Ausstiegs von Brewster und Kollegin A.J. Cook regte sich Fan-Widerstand, Petitionen wurden veröffentlicht. Der Sender ruderte in Teilen zurück und bot mehr Folgen an. Im Interview beschreibt sie ihre Gefühlslage:

Ich war dort so glücklich. Ich habe alle dort geliebt, und es war wohl eines der verletzendsten Dinge, die je passiert sind, gefeuert zu werden, weil sie 'neue Frauen' wollten.

Brewster kehrte für kurze Zeit wieder zurück, doch nach Staffel 7 im Jahr 2012 war Schluss. Vier Jahre später änderte sich jedoch alles. Hotchner-Darsteller Thomas Gibson wurde damals nach Auseinandersetzungen am Set entlassen. So wandten sich die Produzenten wieder an Paget Brewster, um mit dem bekannten Gesicht etwas Stabilität in die kriselnde Serie zu bringen, wie die Variety damals meldete. Seit der 12. Staffel gehört sie wieder zur festen Besetzung von Criminal Minds und für das Revival Criminal Minds: Evolution kehrte sie ebenfalls zurück.

Criminal Minds Evolution Staffel 19 ist schon bestellt

Im Sommer letzten Jahres ging die nun schon 18. Season von Criminal Minds zu Ende und die Fortsetzung wurde bereits bestellt. Staffel 19 dürfte dieses Jahr starten, allerdings gibt es noch keinen Termin.

Bei Disney+ streamen alle 18 Staffeln von Criminal Minds und dem Revival Evolution. Bei Paramount+ stehen 15 Season zur Auswahl.

Dieser Artikel ist erstmals im Januar 2024 bei Moviepilot erschienen. Wir haben ihn für euch aktualisiert.