Nach Carrie startet heute die nächste heiß erwartete Horror-Neuauflage in Serienform: Sie gehört zu einem Franchise mit 12 Filmen

Horror-Mütter sind das Thema schlechthin im Oktober 2026. Das beweist auch die Löwenmama der neuen Freitag der 13.-Prequel-Serie Crystal Lake. Moviepilot hat alle Infos für euch.

Wir befinden uns mitten im Halloween-Monat 2026, in dem es wie jeden Oktober vor lauter schaurigen Filmen und Serien nur so wimmelt. Ein aufsehenerregender Neustart war die Stephen King-Neuverfilmung Carrie von Mike Flanagan. Es ist aber nicht das einzige Horror-Franchise, das diesen Monat einen Neuanstrich in Serienform erhält.

Am heutigen Donnerstag, dem 15. Oktober, geht bei HBO Max die Serie Crystal Lake von A24 an den Start, die sich über die Vorgeschichte der Freitag der 13.-Filmreihe hermacht.

Die Freitag der 13.-Serie Crystal Lake konzentriert sich auf Horror-Mutter Pamela Voorhees

Wie alle wissen, die den Originalfilm von 1980 oder die Anfangsszene aus Scream gesehen haben, ist in Teil eins der umfangreichen Horror-Reihe mit zwölf Teilen noch nicht Jason Voorhees der Killer. Zu Beginn ist es seine Mutter Pamela, die den Campingplatz von Crystal Lake unsicher macht und ein Hühnchen mit jenen zu rupfen hat, die den jungen Jason mutmaßlich haben sterben lassen.

Auf genau diesen Aspekt konzentriert sich die neue Serie von Brad Caleb Kane (IT: Welcome to Derry), allerdings mit einer nie dagewesenen Empathie für Pam (Linda Cardellini) und ihren krankheitsbedingt deformierten Sohn (Callum Vinson) vor seiner Hockeymasken-Ära.

Anders als bei Carrie versetzt Crystal Lake die Handlung aber nicht ins Hier und Heute, sondern bleibt originalgetreu in den 1970er Jahren, wie man in jeder Einstellung am beeindruckenden Produktionsdesign sehen kann. Gleichzeitig darf man neben jeder Menge zwischenmenschlichem Drama – etwa zwischen Pam und dem örtlichen Polizisten Levon Brook (William Catlett) – einen erheblichen Slasher-Aspekt erwarten, denn wenn Pam erstmal die Machete in die Hand nimmt, bleibt das Blutbad nicht aus.

Acht einstündige Episoden von Crystal Lake wurden für den US-Streamer Peacock produziert, der die komplette Staffel in einem Stück veröffentlicht. Hierzulande wendet ihr euch wie erwähnt an HBO Max.

Hannibal-Macher Bryan Fuller stand ursprünglich hinter dem Projekt

Mit Hannibal bewies Showrunner Bryan Fuller im letzten Jahrzehnt, dass gut gemachte Serienversionen mit etablierten Horrorfiguren funktionieren können. Allerdings ist er heute fast mehr dafür bekannt, von Projekten abzuspringen oder gefeuert zu werden, ehe sie in ihrer späteren Form Gestalt annehmen – siehe Star Trek: Discovery oder Interview with the Vampire. So war es auch bei Crystal Lake, wo Fuller ab 2022 federführend war, ehe A24 sich dazu entschied, die Serie in eine andere Richtung gehen zu lassen.

Was bleibt, ist ein Fuller-Serienpilot, den wir wohl nie zu sehen bekommen, und ein Drehbuch-Credit für den ursprünglichen Showrunner, der noch immer im aktuellen Vorspann der tatsächlich realisierten Serie zu sehen ist.

Im Streamgestöber-Podcast zum Horror-Monat haben wir Carrie, Crystal Lake und elf weitere Neustarts auch schon besprochen:

Podcast: 13 neue Horrorserien im Herbst

Der Herbst 2026 spült uns pünktlich zu Halloween 13 neue Gruselserien ins Streaming-Programm. Wir stellen euch die einzelnen Titel vor und verraten euch, welche Neuheiten sich wirklich lohnen.

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Lohnt sich die Monster-Mystery-Serie Below bei Netflix? Was macht Amazons Stephen King-Neuverfilmung Carrie anders als die Vorgänger? Wie hat uns die Freitag-der-13.-Serie Crystal Lake überrascht (und überzeugt)? Und welche deutschen Horrorbeiträge verdienen eure Aufmerksamkeit neben Killer-Gartenzwergen? Das und mehr erfahrt ihr im Podcast.