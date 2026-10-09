Cyberpunk 2077 kommt endlich ins Kino – und ein Hollywood-Titan steht bereits fest

Seit Jahren warten Fans auf eine Verfilmung von Cyberpunk 2077. Jetzt wurde sie offiziell angekündigt. Hollywood-Titan Lorenzo di Bonaventura bringt den Sci-Fi-Blockbuster ins Kino.

Seit dem ersten Trailer zu Cyberpunk 2077 war im Grunde klar: Dieses Videospiel ist wie geschaffen für eine Leinwandadaption. Mit stylishen Bildern tauchen wir in eine dystopische Welt ein, die an Genre-Klassiker wie Blade Runner und Dark City erinnert. Und dann gehörte auch noch Matrix-Star Keanu Reeves zum Cast des Games.

Dennoch hat es erstaunlich lange gedauert, bis eine Verfilmung konkret wurde. Wie Deadline berichtet, hat Paramount nun in Zusammenarbeit mit dem Publisher CD Project Red die Entwicklung eines entsprechenden Projekts in Auftrag gegeben. Niemand Geringeres als Lorenzo di Bonaventura soll als Produzent fungieren.

Blockbuster-Experte bringt Cyberpunk 2077 ins Kino

Das ist definitiv eine Ansage: Lorenzo di Bonaventura steht wie kaum ein anderer Name für puren Blockbuster-Bombast. Seinen Namen hat er sich in erster Linie durch aufwendige Spielzeugverfilmungen gemacht. Seit 2007 betreut er das milliardenschwere Transformers-Franchise für Paramount, seit 2009 alles rund um G.I. Joe.

Auch abseits von Sci-Fi-Action hat er diverse Genre-Filme an den Start gebracht, etwa kurzweilige Fantasy-Abenteuer (Der Sternwanderer), Horror-Neuauflagen (Friedhof der Kuscheltiere) und den bislang jüngsten Kinofilm um CIA-Analysten Jack Ryan (Shadow Recruit). Sein Kerngeschäft bleiben jedoch Autobots und Decepticons.

Mit Cyberpunk 2077 erweitert er sein Repertoire um eine weitere wertvolle Marke. Das zugrunde liegende Game wurde über 40 Millionen Mal verkauft, die Erweiterung Phantom Liberty rund 15 Millionen Mal. Dazu kommen diverse Bücher sowie die beiden Animationsserien Cyberpunk: Edgerunners und Cyberpunk: Edgerunners 2.

Cyberpunk 2077 entführt in eine einnehmende Dystopie

Die Geschichte von Cyberpunk 2077 ist in der fiktiven Metropole Night City in Kalifornien angesiedelt und erzählt von dem Söldner V, der einen kybernetischen Biochip implantiert bekommt. Jener Chip enthält ein Engramm des Rockstars und Terroristen Johnny Silverhand. Ehe sich V versieht, beginnt Silverhand von ihm Besitz zu ergreifen.

Fortan beginnt ein Kampf um Geist und Körper: V setzt alles daran, um sein Bewusstsein vor Johnny Silverhand zu schützen, steht dem Chip jedoch machtlos gegenüber. Der einzige Weg, sein Leben zu retten, führt zu dem zwielichtigen Megakonzern Arasaka Corporation, der in der Welt von Cyberpunk 2077 das Sagen hat.

Ob die Geschichte genauso fürs Kino adaptiert wird, ist unklar. Möglich wäre auch, dass der Cyberpunk 2077-Film den Fokus auf eigene Figuren setzt und aus der Vorlage vor allem die faszinierende Welt mit all ihren hypnotisierenden Neonlichtern übernimmt. Ein Auftritt von Keanu Reeves sollte aber mindestens drin sein.