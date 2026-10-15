100 Prozent bei Rotten Tomatoes: Eine der besten Netflix-Serien kehrt in wenigen Tagen zurück und hier ist der Trailer

Nach vier Jahren entführt diese Anime-Hitserie wieder nach Night City. Der neue Trailer zu Staffel 2 zeigt neue Charaktere, explosive Action und einen neuen Look.

Mit Cyberpunk: Edgerunners 2 kehrt Netflix in die neonbeleuchtete Unterwelt von Night City zurück. Die neue Staffel verspricht zehn Episoden voller blutiger Anime-Action, futuristischer Technologie und moralisch komplexer Geschichten. Einen ersten Vorgeschmack liefert nun der Trailer.

Seht hier den Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners 2

Cyberpunk: Edgerunners 2 - Trailer (Deutsch) HD

Cyberpunk: Edgerunners 2 setzt auf Pulp Fiction-Struktur

Zwei Jahre nach dem Videospiel Cyberpunk 2077 wurde die darauf basierende Serie Cyberpunk: Edgerunners 2022 bei Netflix veröffentlicht und fand schnell eine große Fangemeinde. Aktuell hält der Animations-Hit bei Rotten Tomatoes einen Kritikerscore von 100 Prozent.

Während sich die 1. Staffel noch auf die unglückliche Liebesgeschichte von David und Lucy konzentrierte, soll es in Edgerunners 2 gleich mehrere Hauptfiguren geben. Wie Drehbuchautor und Showrunner Bartosz Sztybor gegenüber Animation Magazine erklärte, nahm er sich einen echten Kultfilm zum Vorbild.

Ich würde sagen, dass wir hier jetzt einen Pulp Fiction-Ansatz verfolgen, weil wir sechs oder sogar acht verschiedene Charaktere und unterschiedliche Handlungsstränge haben. Jeder von ihnen hat eigene Ziele, und wie in Tarantinos Film werden einige von ihnen im Laufe der Geschichte aufeinandertreffen. Das finde ich besonders spannend.

Zu den Figuren gehört der legendäre Söldner Weak "King" Kingsley, dem alle Implantate entfernt wurden und der nun einen neuen Lebenssinn finden muss. Außerdem lernen wir den finsteren Hacker D kennen, der auf einem gnadenlosen Rachefeldzug eine weitverzweigte Verschwörung aufdeckt.

Visuell schlägt Cyberpunk: Edgerunners 2 ebenfalls eine neue Richtung ein. Statt der vergleichsweise klaren, farbenfrohen Ästhetik, die sich an Disney orientierte, setzte Sztybor bei der neuen Staffel auf eine neue Generation an Designer:innen, die einen deutlich raueren und punkigeren Animationsstil zeigen.

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Wann erscheint Cyberpunk: Edgerunners 2 bei Netflix?

Bereits am 20. Oktober 2026 veröffentlicht der Streamingdienst alle zehn Folgen von Cyberpunk: Edgerunners 2.