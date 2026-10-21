Cyberpunk Edgerunners ist zurück: So reagieren die Fans auf Staffel 2 des Netflix-Hits

Nach vier langen Jahren ist der animierte Sci-Fi-Hit Cyberpunk: Edgerunners mit Staffel 2 auf Netflix zurückgekehrt. Die Fan-Reaktionen sind zwiegespalten – und eine Sache kritisieren fast alle.

Implantate, die aus Menschen unbesiegbare Krieger machen. Cyberpsychosen. Unglückliche Liebe im Neonlicht einer endlosen Megastadt. Extrem harte Gewalt. Das ist die Welt von Cyberpunk: Edgerunners, der animierten Sci-Fi-Serie, die vor vier Jahren auf Netflix für Furore sorgte. Jetzt ist Staffel 2 erschienen und spaltet die Fan-Community.

Für Cyberpunk: Edgerunners 2 gibt es unter Netflix-Fans sowohl Lob wie Enttäuschung

"Sorry, aber Cyberpunk: Edgerunners 2 ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben je gesehen habe", reagiert ein Fan auf X (ehemals Twitter) heftig, "Staffel 1 ist toll, aber 2 ist einfach bescheuert." Ein anderer widerspricht: "Cyberpunk: Edgerunners 2 ist eine meisterhafte Fortsetzung, die mühelos die hohe Messlatte den ersten Teils überwindet." Extrem konträre Meinungen zu Staffel 2 finden sich im Internet zuhauf. Aber um welche Aspekte streiten sie sich?

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Der Knackpunkt in vielen Reaktionen sind die neuen Figuren: Die Held:innen aus Teil 1, David Martinez (japanische Originalstimme: Kenn Ôhashi) und Lucy (Aoi Yuki) kehren nicht zurück, stattdessen erleben wir parallele Abenteuer von Figuren wie D (Koki Uchiyama), Weak Kingsley (Kentarô Tone) oder Roman (Momoka Terasawa), die gelegentlich zusammenlaufen.

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Das Netflix-Publikum kritisiert häufig die neuen Figuren

"Ich mochte die Staffel, [aber] bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, ich finde die Figuren nicht so gut", spricht ein Fan vielen aus der Seele. "Ich habe nicht genug Zeit mit den Figuren verbracht, um auch nur mit einer von ihnen emotional mitzufiebern", stimmt ein anderer zu. "[Staffel 2] ist immer noch sehr gut, aber als großer Fan von Cyperpunk: Edgerunners waren meine Erwartungen wohl zu hoch."

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Eine dritte Kritik stimmt zu: "Cyberpunk: Edgerunners 2 ist so mittelmäßig", heißt es dort, "schwache Story, null emotionale Befriedigung, da die erste Hälfte es nicht schafft, das Publikum für die Figuren zu begeistern." Eine andere pflichtet bei: "Die Leute werden sich definitiv mehr an Lucy und David als an irgendwelche der [neuen] Figuren erinnern [...] hatte nicht den emotionalen Einschlag von Staffel 1, war aber ganz solide."

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Wie gut Staffel 2 von Cyberpunk Edgerunners tatsächlich ist, müssen alle Fans am Ende für sich selbst entscheiden. Seit dem 20. Oktober sind 10 neue Folgen bei Netflix verfügbar. Die Animationsserie basiert auf dem Videospiel Cyberpunk 2077, das 2020 erschien und ebenfalls in Night City spielt.