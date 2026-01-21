"Da hab ich keinen Bock mehr": Wer weiß denn sowas-Star Bernhard Hoëcker beschwert sich über gestellte Quizshows

Bernhard Hoëcker ist schon seit über zehn Jahren Teil der beliebten ARD-Show Wer weiß denn sowas?, bei der immer wieder die verschiedensten Promis zu Gast sind. Manche davon wollen die Fragen auch gerne mal vorab wissen.

Promis gehören zu Wer weiß denn sowas? einfach dazu. Jede Folge nehmen Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring neue Gäste in Beschlag und treten in Teams gegeneinander an. Doch Teamkapitän Hoëcker erzählt, wie Promis auch Forderungen stellten, damit sie in der Quizshow Vorteile bekommen.



Hoëcker spricht über dreiste Promi-Forderungen bei Wer weiß denn sowas



Bei SWR4 war Wer weiß denn sowas-Kapitän Bernhard Hoëcker zu Gast und wurde gefragt, ob Promis schon mal um einfache Fragen gebeten haben. "Das gibt’s immer! Das gab es schon bei Genial daneben", so schoss es aus Hoëcker heraus. Er erklärte dann, wie Promis gerne mal auf eine Einladung reagieren: "Wir kommen nur, wenn wir ein oder zwei Antworten kriegen."



Vor allem die Agenturen der Promis seien schuld, wenn solche Forderungen kommen, meint Hoëcker. Diese wollen nicht, dass ihre Klienten sich als Gast in einer Quizshow blamieren. Hoëcker verurteilt solche Ansprüche und erklärt: "Dann hört es ja auf, ein Spiel zu sein. Dann ist die ganze Spannung weg."



"Da hab ich kein Bock mehr": Hoëcker war selbst schon in gestellter Quizshow

Hoëcker war aber sogar selbst schon einmal in Quizshows, bei denen diese Forderungen umgesetzt wurden. So packt er aus:



Da war ich sehr überrascht, was die anderen für Spezialfragen bekommen haben, die zufälligerweise mit ihrer Bachelorarbeit zu tun haben – im Theaterbereich

Da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass er an solchen Shows nicht mehr teilnehmen will. "Da hab ich keinen Bock mehr", so der Wer weiß denn sowas-Star. Hoëcker hat natürlich Verständnis für mögliche Peinlichkeiten, falls ein Promi einmal falschliegt, doch geskriptet sollte eine Quizshow dafür nicht sein.



So könnt ihr Wer weiß denn sowas? schauen

Wer weiß denn sowas? läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek nachholen