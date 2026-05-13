Da kann nicht mal Netflix mithalten: The Rookie Staffel 7 kommt ins Free-TV, bevor sie bei dem Streamer startet

Schon wieder überholt das lineare Fernsehen Netflix, was die aktuelle Ausstrahlung der Hit-Serie The Rookie betrifft.

In dem temporeichen Polizeidrama The Rookie erleben wir die Höhen und Tiefen einer Polizeistation in L.A.. Im Mittelpunkt steht der (nach acht Staffeln nicht mehr ganz so neue) Polizei-Neuling John Nolan (Nathan Fillion) mit seinem Team, von dem bald neue Abenteuer im TV laufen.

The Rookie Staffel 7 ist bald bei ZDF Neo zu sehen

Bald können The Rookie-Fans neue Folgen ihrer Lieblingsserie im linearen Fernsehen verfolgen: Staffel 7 der beliebten Polizei-Serie läuft ab dem 11. Juni 2026 auf ZDF Neo. Je donnerstags ab 20.15 Uhr werden in Doppelfolge 18 Episoden ausgestrahlt, die anschließend in der ZDF-Mediathek abrufbar sind.

Damit hat ZDF Neo den Streaming-Giganten Netflix erneut mit der Ausstrahlung überholt. Zwar hat auch Netflix das Polizeidrama im Angebot. Allerdings sind dort erst sechs der insgesamt acht Staffeln verfügbar.

Die ersten bekannten Sendetermine sehen folgendermaßen aus:

Staffel 7, Folge 1 , kommt am 11. Juni 2026

, kommt am 11. Juni 2026 Staffel 7, Folge 2 kommt am 11. Juni 2026

kommt am 11. Juni 2026 Staffel 7, Folge 3 kommt am 18. Juni 2026

kommt am 18. Juni 2026 Staffel 7, Folge 4 kommt am 18. Juni 2026

kommt am 18. Juni 2026 Staffel 7, Folge 5 kommt am 25. Juni 2026

kommt am 25. Juni 2026 Staffel 7, Folge 6 kommt am 25. Juni 2026

kommt am 25. Juni 2026 Staffel 7, Folge 7 kommt am 2. Juli 2026

kommt am 2. Juli 2026 Staffel 7, Folge 8 kommt am 2. Juli 2026

Die Ausstrahlung des Finales wird aller Voraussicht nach am 6. August erfolgen. In Staffel 7 von The Rookie geht es turbulent weiter mit John Nolan, der inzwischen als Ausbilder tätig ist. Während Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim (Eric Winter) weiterhin Beziehungsprobleme haben, stoßen mit Seth Ridley (Patrick Keleher) und Miles Penn (Deric Augustine) zwei Neulinge ins Team, die für Chaos sorgen.

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Bei diesen Streaming-Anbietern ist The Rookie auch verfügbar

Wer The Rookie lieber anderswo streamt, als einen Blick auf ZDF Neo oder in die ZDF-Mediathek zu werfen, kann auf vielfältige Alternativen zurückgreifen. Disney+ und Prime Video haben sich ebenfalls sieben Staffeln der Serie gesichert. WOW verfügt über alle bisher erschienenen acht Staffeln.

Die Zukunft der Polizeiserie sieht übrigens gut aus: Nachdem The Rookie sich in der finalen Folge der 8. Staffel mit einem heftigen Cliffhanger verabschiedet, der uns um das Schicksal zweier Hauptfiguren bangen lässt, steht eine 9. Staffel schon fest.

Mit The Rookie: North wird es außerdem in absehbarer Zeit ein Spin-off der Serie geben, das im Bundestaat Washington angesiedelt ist. Fans der Serie müssen sich um Nachschub also keine Sorgen machen.