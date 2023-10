"Dachten, das war das Ende der Serie": Mark Harmon war der 5. große NCIS-Ausstieg und die Macher glaubten, sie würden sich davon nicht mehr erholen

Der Hauptdarsteller verlässt nach 19 Jahren seine Serie – das passierte NCIS. Mark Harmons Exit als Gibbs versetzte die Serie in einen Schockzustand, wie ein neuer Bericht zeigt.

Über einen Zeitraum von 19 Jahren verkörperte Mark Harmon die Hauptrolle des Special Agent Leroy Jethro Gibbs in Navy CIS. Als Leiter des Agententeams war er für Fans und Serie unverzichtbar. Sein Abschied in Staffel 19 versetzte aber nicht nur das NCIS-Publikum in einen Schockzustand. Auch die Produzenten waren perplex, wie ein neuer Bericht des Hollywood Reporter zum 20. Jubiläum der Serie zeigt.

Wie die NCIS-Macher auf Mark Harmons Ausstieg reagierten

CBS NCIS

Produzent Charles Floyd Johnson erinnert sich an den Moment, als er von Mark Harmons Ausstieg erfuhr:

Wir dachten, dass [Harmons Ausstieg] das Ende der Serie bedeutet. Um 6:30 Uhr morgens zu kommen, fünf Tage die Woche, und die Hauptfigur zu sein, die der Dreh- und Angelpunkt war. Das ist ziemlich hart, und er hat das 18 Staffeln lang gemacht.

James Whitmore Jr. verantworte als Regisseur etliche Serien aus dem NCIS-Kosmos. Er beobachtete den Exit nur von Außen, hatte aber ähnliche Gedanken:

Als Harmon davon sprach, die Serie zu verlassen, und die Möglichkeit bestand, dass er nicht zurückkommen würde, fragte ich mich: "Wie werden sie diesen Kerl ersetzen?"

Als Ersatz kam schließlich Gary Cole (als Alden Parker). Und die apokalyptischen Befürchtungen erwiesen sich als übertrieben: NCIS läuft weiterhin und ein Ende ist nicht in Sicht. Eigentlich war das gar nicht so überraschend. Die Macher kannten die Mark Harmon-Situation gut.



Das sind die größten NCIS-Exits der Seriengeschichte

Mark Harmons Ausstieg traf die Serie zwar hart, aber nicht unvorbereitet. NCIS musste im Laufe ihrer Geschichte immer wieder Exits von wichtigen Figuren kompensieren. Das ist nur eine Auswahl:

Sasha Alexander (Caitlin "Kate" Todd) - stieg in Staffel 2 aus

Cote de Pablo (Ziva David) - stieg in Staffel 10 aus

Michael Weatherly (Anthony „Tony“ DiNozzo) - stieg in Staffel 13 aus

Pauley Perrette ( Abby Sciuto ) - stieg in Staffel 15 aus

Was war der Grund für Mark Harmons Ausstieg?

Offiziell wollte Mark Harmon die Serie verlassen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Zudem habe er seine Karriere "frisch halten" wollen. Ein möglicher inoffizieller Grund: Abby Sciuto-Darstellerin Pauley Perrette erhob nach ihrem eigenen Ausstieg schwere Vorwürfe gegen Mark Harmon. Lest hier mehr dazu: Mark Harmons NCIS-Ausstieg ultimativ erklärt.

Zu viel NCIS: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten.